В Минпромторге назвали сроки презентации новой версии Aurus Senat

Рестайлинговая модель российского люксового автомобиля Aurus Senat будет презентована на инаугурации президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом 6 апреля заявил журналистам вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Конечно», — сказал Мантуров, отвечая на вопрос, будет ли представлен на церемонии новый автомобиль.

Церемония инаугурации президента РФ состоится 7 мая.

Aurus — это линейка представительских автомобилей, которая создается с 2013 года по заказу Минпромторга РФ. Проект предполагает развитие линейки как для замены парка служебных машин госслужащих, так и для коммерческих продаж.

Автомобили Aurus выпускают в Елабуге с середины 2021 года, на площадке производят седаны Senat и кроссоверы Komendant.

14 февраля текущего года Мантуров рассказывал, что производство автомобилей новой линейки Aurus бизнес-класса совместно с зарубежным партнером запустят на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге. Первые экземпляры планируется выпустить в конце 2024 года.

18 марта создатели автомобиля сообщили, что у них в планах выпустить мотоцикл Merlon. Работа над мотоциклом Aurus Merlon ведется несколько лет. Еще в июле 2022 года пресс-служба Минпромторга РФ сообщала, что опытная партия прототипов проходит полный цикл испытаний. В ФГУП «НАМИ» тогда рассказывали, что работа над основными конструктивными и дизайнерскими решениями мотоцикла уже завершена.