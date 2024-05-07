В Aurus рассказали о характеристиках электромотоцикла Merlon

Девять электрических мотоциклов Aurus Merlon использовались в ходе церемонии инаугурации президента России Владимира Путина 7 мая вместе с обновленным лимузином Aurus Senat. Представители производителя рассказали «Известиям» о технических характеристиках мотоцикла.

Масса Aurus Merlon в одиночном исполнении составляет 370 кг, что сопоставимо с бензиновыми аналогами основных мотоциклетных брендов. Разгон до 100 км/ч занимает менее 4 секунд, максимальная скорость превышает 225 км/ч. За счет системы жидкостного охлаждения компонентов высоковольтного контура Merlon способен в течение продолжительного времени удерживать постоянную скорость движения 200 км/ч, рассказали представители компании.

Для мотоцикла предусмотрен боковой прицеп-«коляска», эксплуатация Merlon возможна при температурах до −25ºС. Мотоцикл оснащается рядом узлов, которые были спроектированы научным автомоторным институтом ФГУП «НАМИ» вместе с ключевыми партнерами. В список вошли высоковольтная тяговая аккумуляторная батарея, система управления силовой энергоустановкой, компоненты светотехники, электронные блоки управления и все программное обеспечение, а также внешние панели и элементы кузова, элементы конструкции шасси, система термостатирования и другие элементы.

Накануне компания Aurus, которая выпускает отечественные люксовые автомобили в Елабуге, в преддверии инаугурации президента России Владимира Путина представила рестайлинговую модель Senat. Для седана и лимузина Aurus Senat была разработана новая архитектура передней и задней частей кузова, изменилась решетка радиатора, модели получили облегченный капот из алюминиевого сплава.

27 апреля сообщалось, что ФГУП «НАМИ» оформил Одобрение типа транспортного средства на тяжелый эскортный мотоцикл Merlon, теперь организация может начать его свободные продажи. В марте директор центра стиля ФГУП «НАМИ» Юрий Черненко рассказывал, что создатели автомобилей Aurus продолжают работать над электрическим мотоциклом Merlon, сейчас техника проходит активные испытания.