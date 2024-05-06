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Представлен обновленный Aurus Senat

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Компания Aurus, которая выпускает отечественные люксовые автомобили в Елабуге, в преддверии инаугурации президента России Владимира Путина, представила рестайлинговую модель Senat. Об этом сообщает корреспондент «Известий» 6 мая.

Для седана и лимузина Aurus Senat была разработана новая архитектура передней и задней частей кузова, изменилась решетка радиатора, модели получили облегченный капот из алюминиевого сплава. Автомобиль оснастили новыми адаптивными матричными фарами головного света и задними фонарями в новом дизайне со светодиодами.

В салоне появились цифровое зеркало заднего вида и функция ночного видения, дополнительные камеры кругового обзора и камера контроля утомляемости водителя, установлены новая мультимедийная система NAMI MM-System и новая акустическая система.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Также, как рассказали представители Aurus, в салоне Senat была улучшена эргономика водителя и пассажиров, оптимизировано расположение рулевой колонки и других органов управления. Внедрен электронный селектор управления трансмиссией оригинального дизайна.

Кроме того, специалисты повысили эффективность работы тормозной системы, подвески, системы подачи топлива, автоматической трансмиссии и других систем. Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой на базе 4,4-литрового бензинового двигателя V8 мощностью 598 л.с. (880 Нм).

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6 апреля вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что рестайлинговую модель люксового автомобиля Aurus Senat презентуют на инаугурации Путина. В феврале министр рассказал, что производство автомобилей новой линейки Aurus бизнес-класса совместно с зарубежным партнером запустят на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге. Первые экземпляры планируется выпустить в конце 2024 года.

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