Симптомы смазаны: в России могут ввести маркировку автомасел

В России могут ввести специальную маркировку смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей. Ожидается, что это поможет бороться с незаконным ввозом такой продукции, а также с производством и продажей контрафакта. Эксперты неоднозначно оценивают инициативу. Подробности — в материале «Известий».

Масло и антифриз пометят

Минпромторг РФ разработал проект постановления правительства «О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей». Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Предполагается, что этот эксперимент стартует 1 сентября и продлится до 31 августа 2025 года. В его ходе будет проведена оценка эффективности механизма маркировки «как инструмента противодействия незаконному обороту промышленной продукции». Также он даст участникам рынка возможность адаптироваться к введению обязательной маркировки смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей в дальнейшем, следует из пояснительной записки к проекту постановления.

Автор цитаты «Целью эксперимента является <...> апробация полноты и достаточности механизмов маркировки товаров средствами идентификации для обеспечения противодействия незаконному ввозу, производству и обороту отдельных видов товаров, в том числе контрафактных, а также для повышения собираемости налогов и таможенных платежей»

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Предлагается маркировать моторные масла, смазки для шестерен и редукторов, антифризы, тормозные жидкости и некоторые другие виды смазочных материалов. На канистрах появятся Data-Matrix коды, аналогичные тем, что наносятся на отдельные виды пищевой продукции, парфюмерию и некоторые другие товары.

В Минпромторге отметили, что в рамках эксперимента планируется протестировать механизмы нанесения средств идентификации, а также процессы взаимодействия участников оборота данной продукции с информационной системой, используемой в целях проведения эксперимента. Оператором системы выступит ООО «Оператор-ЦРПТ», добавили в ведомстве.

— Участие в эксперименте является добровольным и не повлечет дополнительных затрат со стороны его участников, поскольку коды маркировки и оборудование для нанесения средств идентификации на время тестов предоставляются ООО «Оператор-ЦРПТ» на безвозмездной основе, — подчеркивают в пресс-службе Минпромторга.

Против контрафакта

Основная задача системы маркировки — повышение уровня безопасности россиян, борьба с контрафактом и некачественными аналогами, рассказал «Известиям» заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов. По данным международной ассоциации «Антиконтрафакт», нелегальный оборот автомасел составляет 50–60% от общего, отметил он.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— По результатам эксперимента правительство будет принимать решение об утверждении обязательной маркировки. Ее внедрение позволит сократить количество контрафакта и фальсификата на рынке. Аналогичный результат мы видим на примере других товарных групп. Так, доля нелегальной продукции в парфюмерии сократилась на одну пятую, в табаке — на четверть, в обуви — на треть, по шинам и покрышкам доля контрафакта снизилась в два раза, — сообщил Реваз Юсупов .

При этом он отметил, что появление маркировки не повлияет на цены. Ее введение не отразилось на стоимости товаров ни в одной из 17 маркируемых товарных групп, подчеркивает он .

— Согласно оценкам специалистов НИФИ Минфина, увеличение конечной стоимости за счет внедрения маркировки оценивается не более 1% за шесть лет, что значительно ниже уровня инфляции в стране. Кроме того, маркированные товары увеличивают свою стоимость медленнее, чем немаркированные: производители понимают, что находятся под контролем, и удерживают цены, — отметил заместитель генерального директора ЦРПТ.

В производящей автомобильные масла и технические жидкости компании Sintec Group поддерживают инициативу Минпромторга и считают, что эти меры помогут избавить рынок от контрафакта. В компании «Известиям» подтвердили готовность участвовать в эксперименте.

Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев

— Маркировка оригинальных товаров сможет оградить миллионы потребителей от контрафактной и низкокачественной продукции, а также помочь им принять верное решение, находясь «в окружении» официально ушедших с рынка и малознакомых импортных продуктов. В рамках действующей программы модернизации производства предусмотрели возможности оснащения всех линий специализированным оборудованием для нанесения элементов маркировки. Технически мы будем готовы участвовать в эксперименте в течение ближайших месяцев, — сообщили «Известиям в пресс-службе Sintec Group.

В компании рассказали, что в этом месяце проведут испытания оборудования для нанесения маркировки. После этого будет принято решение об оснащении всех производственных линий маркировочными модулями. Полностью такие устройства появятся на предприятиях ориентировочно к августу, отметили в Sintec Group.

Другие крупные производители автомобильных масел и технических жидкостей на запросы «Известий» относительно их участия в эксперименте по маркировке оперативно ответить не смогли.

Первый шаг

Предложенный Минпромторгом эксперимент по маркировке лишь частично позволит решить проблему с контрафактными автомобильными маслами, антифризами и «тормозухой», считает вице-президент национального автомобильного союза Антон Шапарин. Полностью избавиться от подделок можно лишь радикальным изменением системы сертификации смазочных материалов и технических жидкостей, считает он.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

— Сейчас она носит заявочный характер, любой ИП может сказать: «Я буду производить или импортировать вот такое масло с вот такими характеристиками» и оформить на эту смазку декларацию соответствия. Что находится в такой канистре — остается на совести продавца, в лучшем случае экспертиза состава проводится только в ходе проверок, организуемых правоохранительными органами в рамках уголовного или административного дела. Поэтому на рынке сейчас очень большая доля откровенной «бодяги», которая продается в том числе под видом продукции известных брендов, — завил он «Известиям» .

Кроме того, допуски и рекомендации автопроизводителей, указанные на упаковке, зачастую не имеют ничего общего с составом в канистре, отмечает Антон Шапарин. Фактически сейчас эти допуски никто не проверяет и написать на этикетке можно всё, что угодно, подчеркивает вице-президент НАС.

Похожей точки зрения придерживается и главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. По его мнению, введение маркировки решает лишь вопрос легальности происхождения той или иной технической жидкости для машины.