В РФ открылся предзаказ на мотоцикл Aurus Merlon
Предзаказ на электромотоциклы Aurus Merlon уже открыт, они поступят в продажу в 2025 году. Об этом сообщил и. о. вице-премьера и министра промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, передает ТАСС 7 мая. Цена мотоцикла не уточняется.
Электрические мотоциклы Aurus Merlon были представлены на инаугурации президента РФ Владимира Путина. Они использовались в кортеже главы государства.
Название Merlon продолжает традицию связи названий моделей Aurus с Кремлем. «Мерлон» — это зубец кремлевской крепостной стены. Мотоцикл проектировался для сопровождения кортежа первых лиц государств и дипломатических миссий. Среди особенностей байка — возможность использования с боковым прицепом-коляской и эксплуатация при отрицательных температурах до −25ºС.
Масса мотоцикла в одиночном исполнении составляет 370 кг, разгон до «сотни» занимает менее четырех секунд, максимальная скорость превышает 225 км/ч. Основная часть ключевых деталей и компонентов в мотоцикле Aurus отечественного производства, часть из них производится в Москве на территории ФГУП «НАМИ». Мотоцикл оснащается рядом узлов, которые были спроектированы ФГУП «НАМИ» вместе с ключевыми партнерами.
Также в этот же день Денис Мантуров рассказывал, что рестайлинговая версия автомобиля Aurus Senat сейчас производится только для Гаража особого назначения (ГОН), а коммерческие поставки начнутся с 2025 года.