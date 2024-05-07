Завершилась церемония инаугурации президента России Владимира Путина

Церемония вступления Владимира Путина в должность президента России завершилась в Кремле. Инаугурация состоялась днем 7 мая в присутствии политиков, глав регионов, представителей иностранных государств, общественников, представителей духовенства, а также военнослужащих.

Торжественная церемония проходила в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. На трибуне, с которой глава государства произнес речь, по правую руку от него разместили Конституцию, а по левую — Знак президента.

Путин произнес присягу и после этого вступил в должность.

В инаугурационной речи он поблагодарил за поддержку россиян, героев спецоперации, тех, кто сражается за Отечество. Смыслом своей работы глава государства назвал сбережение России и народа страны.

Президент заверил, что интересы государства будут для него превыше всего, а определять судьбу страны будет именно народ. Свою речь он завершил словами «Вместе победим».

В продолжение церемонии состоялся смотр Президентского полка, после чего Путин отправился в Благовещенский собор на благодарственный молебен по случаю инаугурации, совершаемый Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

До начала инаугурации председатель Союза театральных деятелей РФ, народный артист России Владимир Машков, присутствовавший на церемонии, заявил о полной поддержке Путина народом страны. Он обратил внимание на то, что прошедшие в марте выборы главы государства стали самыми необычными, в том числе из-за давления Запада.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова перед началом инаугурации заявила «Известиям», что выборы в РФ были добровольными, а сами россияне не терпят по отношению к себе электорального насилия.

Владимир Путин победил на выборах президента России с 87,28% голосов. Основное всероссийское голосование проходило в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Общая явка составила 77,44%.

По завершении голосования Памфилова назвала эти показатели рекордными в новейшей истории страны.