Путин завершил инаугурационную речь словами «Вместе победим»

Президент России Владимир Путин в инаугурационной речи пообещал гражданам страны оправдать оказанное доверие.

«Буду делать всё необходимое, всё, что в моих силах, чтобы оправдать ваше доверие, и буду использовать для этого все полномочия главы государства <...>. При этом подчеркну: результаты этой работы в решающей степени зависят от нашего единства и сплоченности, от общего стремления приносить пользу Отечеству, трудиться с полной отдачей. Сегодня мы держим ответ перед нашей историей и предками», — сказал он.

Глава государства отметил, что предыдущие поколения россиян всегда ставили Родину на первое место и добились ранее больших побед, которые вдохновляют и сегодня.

«Мы уверенно смотрим вперед и планируем свое будущее, намечаем и уже реализуем <...>. Мы — единый и великий народ. И вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь всё задуманное. Вместе победим!» — заключил Путин.

Церемония инаугурации главы государства прошла ранее в этот день. Путин принес присягу и вступил в должность президента РФ на новый срок. В залах Большого Кремлевского дворца собрались около 2,6 тыс. гостей. Как в этот день отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российский лидер впервые пригласил на инаугурацию детей, с которыми он так или иначе общался за последние годы.

В их числе — ребята из «Сириуса», дети погибших в зоне спецоперации военнослужащих, а также те, чьи желания российский лидер исполнял в рамках акции «Елка желаний», пояснил представитель Кремля. Кроме того, на торжественную церемонию прибыли главы диппредставительств, причем не только из дружественных стран.

Владимир Путин победил на выборах президента России с 87,28% голосов. Основное всероссийское голосование проходило в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Общая явка составила 77,44%. Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова назвала эти показатели рекордными в новейшей истории страны.