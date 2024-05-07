Реклама
Прямой эфир
Политика
Патриарх Кирилл дал напутствие Путину и подарил икону
Мир
NYT узнала о злости Си Цзиньпина на западную критику из-за связей КНР с РФ
Мир
Гуцул раскритиковала преследование в Молдавии празднующих День Победы
Политика
В ГД допустили кражу Евросоюзом доходов от активов РФ под предлогом помощи Киеву
Мир
Си Цзиньпин подчеркнул недопустимость повторения истории с ударом НАТО по Белграду
Общество
Защита «крабового короля» Кана обжаловала приговор по делу об убийстве
Политика
Путин завершил инаугурационную речь словами «Вместе победим»
Мир
СМИ узнали о попытке Украины сорвать акцию о фронтовиках в Нью-Йорке
Политика
Завершилась церемония инаугурации президента России Владимира Путина
Мир
СМИ сообщили об обстреле ХАМАС израильских военных ракетами малой дальности
Политика
Правительство РФ ушло в отставку
Страна
Ветеран ВОВ пожертвовал 100 тыс. рублей бойцам СВО
Мир
В Финляндии допустили открытие границы с РФ после принятия закона о беженцах
Политика
Путин принес присягу на церемонии инаугурации в Кремле и вступил в должность президента
Мир
Писавший письмо Путину школьник из Австрии пожелал ему здоровья
Мир
В Босфоре приостановили движение судов из-за севшего на мель сухогруза
Мир
Евродепутат обвинила США в «агрессивной торговой войне» против ЕС
Сюжет:

Памфилова заявила о нетерпимости россиян к электоральному насилию

Памфилова: россияне не стали бы терпеть электоральное насилие
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова перед началом инаугурации президента России 7 мая заявила «Известиям», что выборы в РФ были добровольными, а сами россияне не терпят по отношению к себе электорального насилия.

«Нам смешно, когда мы слышим, что все голосовали чуть ли не под дулами пистолета, это настолько смешно. <...> Если бы, как вам сказать, было какое-то насилие электоральное, то наш народ не допустил бы этого, он дает отпор», — подчеркнула глава ЦИК.

По ее словам, критикуют выборы главы государства те, кто в России давно или никогда не был. Памфилова подчеркнула, что процедуру голосования контролировали 500 тыс. наблюдателей, в том числе и иностранные граждане.

Подтвержденный выбор: Россия сплотилась вокруг своего президента
О чем говорит рекордная победа Путина и чем закончились попытки Запада помешать голосованию

Ранее, 19 марта, глава ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что 83% опрошенных россиян не сомневаются в том, что выборы прошли законно и честно. Так, 65% указали, что не видят оснований сомневаться в результатах голосования, а около 18% выразили уверенность, что даже если какие-то нарушения и были, то они не повлияли на итог голосования.

Ранее, 16 марта, иностранные наблюдатели на выборах президента РФ поделились с «Известиями» своими впечатлениями от хода голосования. Они удивились, как эффективно на участках применяются современные высокие технологии. Например, блогер из Германии Абдулрахим Озтюрк указал, что в его стране на выборах вся работа комиссий проводится вручную. Итальянского эксперта Марко Марсили заинтересовали черные переносные терминалы для электронного голосования на дому. Он отметил, что Россия использует более современные технологии, чем страны Европы.

Владимир Путин победил на выборах президента России с 87,28% голосов. Основное всероссийское голосование проходило в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Общая явка составила 77,44%. Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова назвала эти показатели рекордными в новейшей истории страны.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024