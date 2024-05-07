Памфилова заявила о нетерпимости россиян к электоральному насилию

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова перед началом инаугурации президента России 7 мая заявила «Известиям», что выборы в РФ были добровольными, а сами россияне не терпят по отношению к себе электорального насилия.

«Нам смешно, когда мы слышим, что все голосовали чуть ли не под дулами пистолета, это настолько смешно. <...> Если бы, как вам сказать, было какое-то насилие электоральное, то наш народ не допустил бы этого, он дает отпор», — подчеркнула глава ЦИК.

По ее словам, критикуют выборы главы государства те, кто в России давно или никогда не был. Памфилова подчеркнула, что процедуру голосования контролировали 500 тыс. наблюдателей, в том числе и иностранные граждане.

Ранее, 19 марта, глава ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что 83% опрошенных россиян не сомневаются в том, что выборы прошли законно и честно. Так, 65% указали, что не видят оснований сомневаться в результатах голосования, а около 18% выразили уверенность, что даже если какие-то нарушения и были, то они не повлияли на итог голосования.

Ранее, 16 марта, иностранные наблюдатели на выборах президента РФ поделились с «Известиями» своими впечатлениями от хода голосования. Они удивились, как эффективно на участках применяются современные высокие технологии. Например, блогер из Германии Абдулрахим Озтюрк указал, что в его стране на выборах вся работа комиссий проводится вручную. Итальянского эксперта Марко Марсили заинтересовали черные переносные терминалы для электронного голосования на дому. Он отметил, что Россия использует более современные технологии, чем страны Европы.

Владимир Путин победил на выборах президента России с 87,28% голосов. Основное всероссийское голосование проходило в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Общая явка составила 77,44%. Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова назвала эти показатели рекордными в новейшей истории страны.