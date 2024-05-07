ХАМАС заявило об уничтожении израильского танка Merkava

Боевое крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады Аль-Кассама» в ходе боя с подразделениями Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) поразили управляемой ракетой израильский танк Merkava в городе Рафах. Заявление об этом 7 мая опубликовано в Telegram-канале группировки.

«Наши бойцы смогли подбить танк Merkava снарядом «Ясин» калибра 105 мм и поджечь его», — указано в тексте.

Отмечается, что боевики также вступили в бой с израильскими солдатами, которые забаррикадировались внутри здания в районе Эш-Шауки на востоке города.

Накануне ЦАХАЛ объявила эвакуацию мирных жителей из приграничных районов Рафаха в расширенную гуманитарную зону. Затем батальоны ХАМАС заявили о готовности прекратить огонь, но Израиль решил продолжить операцию в городе.

Многие жители города в ожидании перемирия начали его праздновать, однако вечером Рафах подвергся ударам со стороны Израиля, которые продолжились в ночь на вторник, 7 мая. В этот же день израильская армия взяла под контроль КПП на границе сектора Газа с Египтом в районе Рафаха.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.