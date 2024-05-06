МВД снова объявило в розыск Александра Невзорова и Владимира Милова
МВД России повторно объявило в розыск журналиста Александра Невзорова и бывшего замминистра энергетики России Владимира Милова (оба признаны в РФ иностранными агентами). Это следует из данных, опубликованных 6 мая на официальном сайте ведомства.
Министерство уже объявляло Невзорова в розыск в мае 2022 года, а Милова — в июне 2022-го. Кроме того, Милов был объявлен в международный розыск в июле 2023 года.
«Александр Глебович Невзоров. Основание для розыска: разыскивается по статье УК. Особые приметы: переобъявлен, ранее разыскивался», — указано в базе розыска.
В аналогичном статусе в базе находится и Милов.
В ноябре 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил Милова к восьми годам тюрьмы по делу о фейках о Вооруженных силах России. Основанием стал стрим, в котором тот говорил о специальной военной операции на Украине.
До этого, в феврале прошлого года, суд также приговорил Невзорова к к восьми годам лишения свободы по делу о фейках о ВС РФ.