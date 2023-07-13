Экс-замминистра энергетики Милов объявлен в международный розыск
Экс-замминистра энергетики Владимир Милов объявлен в международный розыск по делу о фейках о Вооруженных силах (ВС) РФ. Об этом 13 июля сообщили в суде.
Следственный комитет РФ просит Басманный суд Москвы заочно арестовать Милова. Он обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ.
«В суд поступило ходатайство следствия об избрании заочной меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Милова Владимира Станиславовича, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. Он объявлен в международный розыск», — сказала представитель суда.
Судебное заседание начнется в ближайшее время.
6 мая 2022 года Минюст включил Владимира Милова в реестр СМИ-иноагентов.
С мая по октябрь 2002 года Милов являлся заместителем министра энергетики России Игоря Юсуфова. Пост замминистра он покинул осенью 2002 года, добровольно написав заявление об отставке.