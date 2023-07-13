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Экс-замминистра энергетики Милов объявлен в международный розыск

Экс-замминистра энергетики Милов объявлен в международный розыск по делу о фейках о ВС РФ
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Экс-замминистра энергетики Владимир Милов объявлен в международный розыск по делу о фейках о Вооруженных силах (ВС) РФ. Об этом 13 июля сообщили в суде.

Следственный комитет РФ просит Басманный суд Москвы заочно арестовать Милова. Он обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании заочной меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Милова Владимира Станиславовича, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. Он объявлен в международный розыск», — сказала представитель суда.

Судебное заседание начнется в ближайшее время.

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6 мая 2022 года Минюст включил Владимира Милова в реестр СМИ-иноагентов.

С мая по октябрь 2002 года Милов являлся заместителем министра энергетики России Игоря Юсуфова. Пост замминистра он покинул осенью 2002 года, добровольно написав заявление об отставке.

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