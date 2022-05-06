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Рэпер Моргенштерн внесен в реестр физлиц-иноагентов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн внесен в реестр физических лиц — иноагентов. Информация об этом 6 мая появилась на сайте Минюста РФ.

Кроме того, обновился и список СМИ-иноагентов. В него среди прочих вошли Любовь Соболь, Владимир Милов и Леонид Гозман.

Накануне сообщалось, что Моргенштерн не явился на первое заседание в Набережночелнинский городской суд по делу о пропаганде наркотиков. В связи с неявкой рэпера заседание было отложено на 20 мая.

15 апреля стало известно, что Моргенштерн подаст в прокуратуру жалобу на майора полиции из Набережных Челнов, который составил на него два административных протокола о пропаганде наркотиков. Полицейский составил протокол на Моргенштерна из-за татуировки на груди исполнителя с изображением куста каннабиса. Майор посчитал, что такое изображение является пропагандой наркотиков.

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Повторное административное дело было возбуждено в отношении артиста 5 апреля. Первое было составлено еще зимой, 9 февраля.

23 ноября 2021 года председатель СК РФ Александр Бастрыкин обвинил рэпера в торговле наркотиками в соцсетях. По его словам, музыкант вовлекает в эту сферу общения огромное количество представителей молодежи. Следственным комитетом России была проведена проверка роликов Моргенштерна.

Также 19 ноября СК России начал проверку роликов Моргенштерна. Ведомство считает, что творчество исполнителя пропагандирует употребление наркотиков и девиантное поведение. Отмечалось, что под анализ попали контент в TikTok рэпера, его видео на YouTube, а также клип исполнителя на песню Раblо.

В середине апреля 2021 года в отношении Моргенштерна также было возбуждено административное дело за пропаганду наркотиков. Отмечалось, что поводом для этого стали клипы артиста «Розовое вино – 2» и Family, после чего 3 июня суд оштрафовал артиста на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотических веществ.

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