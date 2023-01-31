Дело Александра Невзорова. Главное

Обвинение запросило для журналиста Александра Невзорова (материал касается физического лица, выполняющего функции СМИ-иноагента), девять лет колонии по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. 1 февраля будет оглашен окончательный вердикт суда. Что известно о деле журналиста — читайте в материале «Известий».

Приговор Александру Невзорову

Заседание по делу Невзорова проходило 31 января в Басманном суде России. Гособвинение запросило для подсудимого девять лет колонии заочно. Мотивы журналиста прокурор объяснил политической ненавистью к России.

Помимо того, суд просят запретить обвиняемому администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет.

Сам Невзоров на время суда находился за границей. Интересы подсудимого представляла его адвокат по назначению Надежда Федосеева. Защита намерена обжаловать приговор, если он окажется обвинительным.

В рамках этого же уголовного дела 10 июня был арестован участок Невзорова в Санкт-Петербурге.

Приговор Александру Невзорову — за что

По данным следствия, Невзоров 9 марта опубликовал в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) фейковую информацию об умышленном обстреле ВС России роддома в Мариуполе. 19 марта ролик на эту же тему появился в YouTube-канале журналиста. Обе публикации сопровождались поддельными снимками якобы жертв обстрела.

При этом фигурант дела заведомо знал, что сведения были ложными. Минобороны России в официальном заявлении опровергло представленные им данные.

22 марта Следственный комитет РФ возбудил в отношении Невзорова уголовное дело по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. В свою очередь Басманный суд Москвы 6 мая удовлетворил ходатайство следователя о заочном аресте Невзорова на два месяца с момента его задержания или экстрадиции на территорию России.

Чем известен Александр Невзоров

Невзоров знаком россиянам преимущественно как журналист и публицист телевидения Ленинграда, а затем и Санкт-Петербурга. Свою карьеру на телеэкранах он начал с 10-минутной передачи, посвященной криминальным происшествиям, а затем прославился благодаря ведению личной программы «600 секунд». Он запомнился зрителям своими безапелляционными и порой провокационными заявлениями.

В октябре 1993 года программу закрыли, но Невзоров не раз еще появлялся на телевидении в качестве ведущего политических и криминальных программ.

В 1992 году Невзоров был избран в Госдуму, четыре срока подряд занимал депутатское кресло и долгое время принимал участие в политической деятельности страны. Однако в последние годы журналист отметился неоднозначными высказываниями в адрес властей РФ, Российской православной церкви (РПЦ) и политического курса России.

3 июня советник главы МИД Украины Антон Геращенко рассказал, что журналист и его супруга Лидия получили украинское гражданство «за выдающиеся заслуги перед страной».