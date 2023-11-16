Суд приговорил Милова к восьми годам тюрьмы за фейки

Басманный суд Москвы в четверг, 16 ноября, заочно вынес обвинительный приговор стороннику блогера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), бывшему замминистра энергетики РФ Владимиру Милову (признан в РФ иностранным агентом). Он приговорен к восьми годам тюрьмы по делу о фейках о Вооруженных силах (ВС) РФ.

Также осужденному запрещено пользоваться интернетом в течение четырех лет.

Прокуратура просила осудить Милова на девять лет и лишить права пользоваться интернетом на пять лет.

Дело в отношении Милова было возбуждено по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил», по которой грозит до 10 лет тюрьмы. Основанием стал стрим с участием Милова, в котором он говорил о специальной военной операции на Украине.

В июле Милов был объявлен в международный розыск в рамках уголовного дела. В розыск в России его объявили месяцем ранее.

В апреле прошлого года сообщалось, что Милов уехал из России. 6 мая 2022 года Минюст включил его в реестр СМИ-иноагентов.

С мая по октябрь 2002 года Милов работал заместителем министра энергетики России Игоря Юсуфова.