Суд заочно приговорил журналиста Невзорова к 8 годам лишения свободы

Басманный суд Москвы признал виновным журналиста Александра Невзорова (материал касается физического лица, выполняющего функции СМИ-иноагента) в распространении фейков о Вооруженных силах России и заочно приговорил его к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Накануне гособвинитель просил суд приговорить Невзорова заочно к девяти годам колонии. Также обвинение попросило суд на четыре года запретить Невзорову администрирование интернет-ресурсов.

Суд счел доказанным, что подсудимый, достоверно зная о проведении специальной военной операции на территории Украины, по мотивам политической ненависти распространил заведомо ложную информацию под видом достоверных сведений на своей странице в сервисе Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и канале в YouTube.

Интересы подсудимого в суде представляла адвокат по назначению Надежда Федосеева.

Приговор вынесен заочно, поскольку в настоящее время Невзоров находится за границей.

22 марта в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело по статье о распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ. МВД объявило его в розыск, суд заочно арестовал Невзорова на два месяца с момента задержания на территории РФ или с момента его экстрадиции на территорию России.

3 июня советник главы МИД Украины Антон Геращенко рассказал, что журналист и его супруга Лидия получили украинское гражданство «за выдающиеся заслуги перед страной».

Спустя неделю суд в рамках уголовного дела арестовал земельный участок Невзорова в Санкт-Петербурге.