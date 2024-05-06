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СМИ узнали об отсутствии денег у Италии на повышение военных расходов

La Repubblica: Столтенберг попросит Италию повысить военные расходы
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Фото: АР/Bojan Slavkovic
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг попросит Италию увеличить военные расходы, но бюджет страны не рассчитан на подобные траты. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщила на своем сайте газета La Repubblica.

Материал опубликован в преддверии визита Столтенберга в Рим, где он встретится с итальянским премьер-министром Джорджей Мелони.

Как уточняется в публикации, генсек НАТО намерен предупредить Мелони о необходимости увеличения военных расходов до принятого в НАТО уровня в 2% внутреннего валового продукта (ВВП).

Сейчас показатель составляет 1,43% (€29,1 млрд), а в следующем году он запланирован на уровне 1,45% ВВП.

«Ответ, дипломатический из-за отсутствия альтернатив, будет таким: хотелось бы, но ресурсов в бюджете мало», — отметила газета.

Предполагается при этом, что Мелони может указать Столтенбергу на некоторое повышение ранее взятых обязательств.

«Речь идет максимум о сотых долях процента, точно не о десятых», — заключает издание.

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В середине марта президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава предложит увеличение расходов на оборону странами НАТО до 3% ВВП. Заявление прозвучало на фоне 25-летия вступления Польши в военный альянс.

На фоне призывов лидеров стран НАТО ряд государств не может выполнить ранее заявленные взносы в блок в виде 2% от ВВП. Так, в ноябре 2023 года министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что страна «очень далека» от принятых в НАТО планов повысить военные расходы до 2% от ВВП.

Кроме того, в августе 2023 года власти Германии отказались от целевых показателей НАТО в сфере военных расходов в размере 2% от ВВП страны.

Страны НАТО определили планку оборонных расходов в размере 2% от ВВП в 2014 году. Тогда предполагалось, что цель будет достигнута к 2024 году.

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