Реклама
Прямой эфир
Общество
В Москве умерла дочь актера из «Бриллиантовой руки» певица Светлана Пиньковская
Армия
Военный эксперт указал на страх США перед российской ракетой «Булава»
Мир
МИД Южной Осетии назвал застреленного на границе грузина сторонником Саакашвили
Общество
Греф переизбран на пост главы Сбербанка до 2027 года
Мир
WSJ назвала датой начала приостановки участия США в ДОВСЕ 7 декабря
Мир
Студент в Китае полгода жил незамеченным под лестницей в торговом центре
Мир
В Германии допустили возвращение к ДОВСЕ при изменении позиции РФ
Мир
Pais узнала условия ЕС для начала диалога о вступлении Украины в блок
Мир
Нидерланды отправят пять истребителей F-16 в Румынию для обучения пилотов ВСУ
Мир
В начальных школах Нидерландов запретят мобильные телефоны
Мир
Израиль сообщил об уничтожении нескольких тоннелей ХАМАС в секторе Газа
Туризм
В 2023 году россияне выезжали за рубеж на 50% чаще
Политика
Путин обсудил с Белоусовым концепцию технологического развития РФ

В Италии назвали нереалистичными цели НАТО по военным расходам

Глава МО Италии Крозетто: страна далека от целей НАТО по военным расходам
0
Фото: Global Look Press/dpa/Soeren Stache
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Италия «очень далека» от принятых в НАТО планов повысить военные расходы до 2% от ВВП, альянсу не следует устанавливать нереалистичные цели. Об этом во вторник, 7 ноября, заявил итальянский министр обороны Гуидо Крозетто.

В ходе выступления на заседании комиссий по обороне обеих палат национального парламента, Крозетто подчеркнул, что цель по доведению расходов на оборону до 2% «невозможна в 2024 году» и будет «трудна и к 2028 году».

«НАТО не должна ставить нереалистичные финансовые цели», — цитирует его агентство Nova.

По словам министра, повышение расходов на оборону является навязанной Европой целью. Такая мера, по его мнению, может препятствовать потребностям в расходах в других областях, например в здравоохранении.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что страна увеличит расходы на оборону на 1,8 млрд в следующем году, однако в целом их доля ВВП снизится с 1,38% до 1,26% в 2025 году. Увеличение расходов до 2% ВВП было перенесено после 2028 года.

Вавилонская басня: в Европе вновь констатировали крах мультикультурализма
На Западе снова заговорили о необходимости срочных изменений миграционных правил

Ранее, 1 ноября, глава Ассоциации итальянских предпринимателей в РФ Витторио Торрембини заявил, что снижение товарооборота России и Италии к концу 2023 года может достичь 18%. Уточняется, что Италия с января по сентябрь сократила импорт из России на 86,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023