В Италии назвали нереалистичными цели НАТО по военным расходам

Италия «очень далека» от принятых в НАТО планов повысить военные расходы до 2% от ВВП, альянсу не следует устанавливать нереалистичные цели. Об этом во вторник, 7 ноября, заявил итальянский министр обороны Гуидо Крозетто.

В ходе выступления на заседании комиссий по обороне обеих палат национального парламента, Крозетто подчеркнул, что цель по доведению расходов на оборону до 2% «невозможна в 2024 году» и будет «трудна и к 2028 году».

«НАТО не должна ставить нереалистичные финансовые цели», — цитирует его агентство Nova.

По словам министра, повышение расходов на оборону является навязанной Европой целью. Такая мера, по его мнению, может препятствовать потребностям в расходах в других областях, например в здравоохранении.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что страна увеличит расходы на оборону на 1,8 млрд в следующем году, однако в целом их доля ВВП снизится с 1,38% до 1,26% в 2025 году. Увеличение расходов до 2% ВВП было перенесено после 2028 года.

Ранее, 1 ноября, глава Ассоциации итальянских предпринимателей в РФ Витторио Торрембини заявил, что снижение товарооборота России и Италии к концу 2023 года может достичь 18%. Уточняется, что Италия с января по сентябрь сократила импорт из России на 86,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.