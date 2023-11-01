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В Италии спрогнозировали спад товарооборота с РФ до 18% в 2023 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Снижение товарооборота России и Италии к концу 2023 года может достичь 18%. Об этом заявил «Известиям» глава Ассоциации итальянских предпринимателей в РФ Витторио Торрембини.

«Почти все наши компании хотят вернуться на российский рынок»
Глава Ассоциации итальянских предпринимателей в РФ Витторио Торрембини — о перспективах европейского бизнеса и рисках конфискации имущества россиян на границе

«Согласно прогнозам, может быть снижение на 15–18%. Ситуация тяжелая — много отраслей под санкциями. Тем не менее итальянская продукция продолжает оставаться востребованной в России», — отметил он.

Италия с января по сентябрь сократила импорт из России на 86,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщил Национальный институт статистики Istat. При этом экспорт в РФ снизился на 18,6%.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Витторио Торрембини «Известиям»:

«Две наши компании хотят вернуться в Россию»

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