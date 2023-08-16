СМИ сообщили об отказе ФРГ от целевых показателей НАТО по военным расходам
Власти Германии отказались от целевых показателей НАТО в сфере военных расходов в размере 2% от ВВП страны. Об этом 16 августа сообщает издание Reuters со ссылкой на источник.
В проекте закона о бюджете на военные расходы убрали соотвествующий пункт. В то же время подчеркивается, что немецкая сторона сможет придерживаться своих обязательств по достижению показателей в ближайшие пять лет.
Страны НАТО определили планку оборонных расходов в размере 2% от ВВП в 2014 году, тогда предполагалось, что цель будет достигнута к 2024 году, однако во многих странах-участницах Североатлантического альянса траты на военные нужды существенно ниже установленного показателя.
Ранее, 5 июля, канцлер ФРГ Олаф Шольц во время обсуждения проекта закона о бюджете выступил за сокращение выплат семьям с детьми и поддержал повышение уровня оборонных расходов. Главным приоритетом Германии канцлер назвал безопасность страны, которую он связал с продолжением поддержки и финансирования Украины.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.