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СМИ сообщили об отказе ФРГ от целевых показателей НАТО по военным расходам

Reuters: ФРГ отказалась от целевых показателей НАТО по военным расходам
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Фото: Global Look Press/dpa/Karl-Josef Hildenbrand
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Власти Германии отказались от целевых показателей НАТО в сфере военных расходов в размере 2% от ВВП страны. Об этом 16 августа сообщает издание Reuters со ссылкой на источник.

В проекте закона о бюджете на военные расходы убрали соотвествующий пункт. В то же время подчеркивается, что немецкая сторона сможет придерживаться своих обязательств по достижению показателей в ближайшие пять лет.

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Страны НАТО определили планку оборонных расходов в размере 2% от ВВП в 2014 году, тогда предполагалось, что цель будет достигнута к 2024 году, однако во многих странах-участницах Североатлантического альянса траты на военные нужды существенно ниже установленного показателя.

Ранее, 5 июля, канцлер ФРГ Олаф Шольц во время обсуждения проекта закона о бюджете выступил за сокращение выплат семьям с детьми и поддержал повышение уровня оборонных расходов. Главным приоритетом Германии канцлер назвал безопасность страны, которую он связал с продолжением поддержки и финансирования Украины.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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