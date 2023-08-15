«Газохранилища в Германии заполнены примерно на 90%»

Газовые хранилища в ФРГ в настоящее время заполнены примерно на 90% и этого должно хватить на предстоящую зиму, заявил «Известиям» член комитета бундестага по энергетике и защите климата от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре. Тем не менее решение властей ФРГ отказаться от российских нефти и газа он назвал геополитической трагедией . Это, по его словам, приводит к росту цен как для немецких граждан, так и для промышленности. На этом фоне Германия переживает процесс деиндустриализации: всё больше предприятий сокращают инвестиции или вкладывают деньги за пределами страны . Подробнее о влиянии антироссийских санкций и расследовании взрывов на «Северных потоках» — в интервью Штеффена Котре .

«Санкции наносят большой ущерб Германии»

— По данным Financial Times, крупные европейские компании понесли убытки как минимум в €100 млрд после начала спецоперации на Украине. Как антироссийские санкции повлияли на экономику Германии? Какие сферы пострадали сильнее всего?

— В Financial Times отметили, что только на немецкие компании приходится порядка €23 млрд. Очевидно, что это лишь малая часть общего ущерба, нанесенного экономике Германии. Больше всего пострадали сфера энергетики и коммунальное обслуживание, а также наша химическая и автомобильная промышленность. При этом сильно пострадали и сами граждане . Важную роль здесь сыграл рост цен на энергоносители и продукты питания. Инфляция в Германии официально вырастала до 8,8%, в то время как в течение последних 30 лет она, как правило, была ниже 2%.

Фото: Global Look Press/dpa/Marcus Brandt

— Сейчас Евросоюз работает над 12-м пакетом антироссийских санкций, при этом под рестрикции до сих пор не попал атомный сектор. Каковы шансы, что ЕС в целом и Германия в частности пойдут на это?

— Европейский союз вполне может пойти на такой шаг. А нынешнее правительство Германии, состоящее из людей, ненавидящих всё, что связано с атомной энергетикой, вероятно, не станет возражать . С другой стороны, хотя ядерные материалы, безусловно, можно заказывать у других поставщиков, нет никаких сомнений в том, что такое решение приведет к росту цен и нарушению маршрутов поставок. Таким образом, другие европейские страны вполне могут возразить, поскольку всё больше и больше государств расширяют использование атомной энергии.

— Есть ли шанс, что в ближайшем будущем Берлин пойдет на смягчение санкционного режима?

— АдГ выдвигала несколько инициатив, направленных на отмену санкций против России и на то, чтобы дать возможность начать наши отношения с чистого листа. К сожалению, это оказалось безрезультатно , поскольку партии, поддерживающие правительство, заблокировали все наши предложения. Однако мы продолжим и дальше стремиться к этим целям. Санкции наносят большой ущерб Германии, а вот здоровые дипломатические отношения с РФ имеют основополагающее значение для процветающей и мирной Европы .

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

«Это трагедия и с геополитической точки зрения»

— Германия, как и ЕС в целом, взяла курс на отказ от российских энергоносителей. К каким последствиям это приводит?

— Решение прекратить поставки российских ископаемых источников энергии приводит к росту цен как для граждан ФРГ, так и для промышленности . Мы уже переживаем начало деиндустриализации: всё больше и больше компаний сдаются, сокращают инвестиции или инвестируют за пределами Германии . Они потеряли всякое доверие к нашему правительству, они больше не верят, что решения властей рациональны и направлены на благополучие нашей страны, а не просто носят идеологический характер.

Это трагедия и с геополитической точки зрения. Россия и ФРГ прекрасно сотрудничали по вопросам энергетики на протяжении более 50 лет , даже во времена холодной войны. Причем это принесло не только экономическую выгоду обоим партнерам. Экономическое сотрудничество — важная основа для политического канала коммуникации. Перекрытие этого канала в долгосрочной перспективе может нанести еще больший ущерб, чем просто ударить по экономике. России и Европе необходимо ладить, а каналы коммуникации и сотрудничества жизненно важны для этого. Противники подобного сотрудничества очень хорошо это понимают, что стало очевидным после террористической атаки на «Северные потоки».

Фото: Global Look Press/dpa/Stefan Sauer

— Берлин продолжает вести свое расследование диверсий на «Северных потоках», однако результатов до сих пор нет. Есть ли риск, что в конечном итоге власти сведут свои усилия по расследованию к нулю?

— Такой риск уже стал реальностью. От расследования Германии лишь одно название . Учитывая саму атаку, нет никаких указаний на то, что диверсию устроили немецкие войска. Однако этот террористический акт в отношении нашей газовой инфраструктуры, очевидно, очень понравился нашему эко-социалистическому правительству . Так же как и <конфликт на Украине> в целом, они используют подрыв как предлог, чтобы навязать Германии «великую трансформацию» и поэтапный отказ от ископаемого топлива.

Справка «Известий» В ночь на 26 сентября 2022 года произошла утечка на одной из ниток магистрали «Северный поток – 2». Это случилось в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова Борнхольм. Также утечки газа были зафиксированы из обеих ниток «Северного потока» северо-восточнее Борнхольма. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело о совершении акта международного терроризма. Дания, Швеция и ФРГ начали собственные расследования, до которых не допускают специалистов из РФ.

Фото: Global Look Press/XinHua/Danish Defense Ministry

— Насколько в настоящее время заполнены газовые хранилища в Германии? Кто основные поставщики и хватит ли ФРГ нынешних объемов на предстоящую зиму?

— Газохранилища в Германии заполнены примерно на 90%. Это выше среднего значения до эскалации украинского кризиса, а газ в основном поступает из Нидерландов, Бельгии и Норвегии . ФРГ должно хватить газа на предстоящую зиму с учетом предоставления таких базовых услуг, как отопление. Тем не менее в прошлом году газ получилось сэкономить в значительной степени за счет сокращения промышленного производства вследствие высоких цен . К сожалению, аналогичных тенденций стоит ожидать и этой зимой. Для всё большего числа компаний это станет непосильным.

«Всё больше и больше людей пробуждаются ото сна»

— Каковы шансы полного перехода Германии на зеленую энергию? Или это неосуществимый проект?

— Предлагаемая зеленая трансформация просто невозможна. Это идеологический проект, маскирующий захват политической власти в экономике и частной собственности с пропагандируемой полурелигиозной целью — спасти мир от предполагаемой климатической катастрофы. Совершенно очевидно, что сокращение выбросов CO 2 не так важно для правительства, как декларируется, поскольку они остановили наши последние атомные электростанции. Они вырабатывали электроэнергию без CO 2 и теперь заменяются углем, который транспортируется со всего мира для сжигания в Германии.

Фото: Global Look Press/dpa/Patrick Pleul

— В последнее время популярность «Альтернативы для Германии» заметно возросла. С чем это может быть связано? Как на этом фоне вы оцениваете шансы партии на ближайших выборах?

— Всё больше и больше людей пробуждаются ото сна. Драматический экономический спад играет свою роль, как и неограниченная массовая иммиграция , нежелательная для большинства немцев. Другими важными факторами стали серьезные ограничения наших конституционных свобод во время пандемии COVID-19 и планы запретить традиционное отопление с использованием нефти и газа, что, по сути, принуждает к использованию вместо них тепловых насосов. Многие дома не подходят для этой технологии . Таким образом, домовладельцы будут вынуждены потратить €100 тыс. и даже больше на энергетическую реконструкцию, многие просто не могут себе этого позволить. Иррациональность эко-социалистической политики оказала очевидное, прямое и открывающее глаза воздействие на граждан.