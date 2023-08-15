«Газохранилища в Германии заполнены примерно на 90%»
Газовые хранилища в ФРГ в настоящее время заполнены примерно на 90% и этого должно хватить на предстоящую зиму, заявил «Известиям» член комитета бундестага по энергетике и защите климата от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре. Тем не менее решение властей ФРГ отказаться от российских нефти и газа он назвал геополитической трагедией. Это, по его словам, приводит к росту цен как для немецких граждан, так и для промышленности. На этом фоне Германия переживает процесс деиндустриализации: всё больше предприятий сокращают инвестиции или вкладывают деньги за пределами страны. Подробнее о влиянии антироссийских санкций и расследовании взрывов на «Северных потоках» — в интервью Штеффена Котре.
«Санкции наносят большой ущерб Германии»
— По данным Financial Times, крупные европейские компании понесли убытки как минимум в €100 млрд после начала спецоперации на Украине. Как антироссийские санкции повлияли на экономику Германии? Какие сферы пострадали сильнее всего?
— В Financial Times отметили, что только на немецкие компании приходится порядка €23 млрд. Очевидно, что это лишь малая часть общего ущерба, нанесенного экономике Германии. Больше всего пострадали сфера энергетики и коммунальное обслуживание, а также наша химическая и автомобильная промышленность. При этом сильно пострадали и сами граждане. Важную роль здесь сыграл рост цен на энергоносители и продукты питания. Инфляция в Германии официально вырастала до 8,8%, в то время как в течение последних 30 лет она, как правило, была ниже 2%.
— Сейчас Евросоюз работает над 12-м пакетом антироссийских санкций, при этом под рестрикции до сих пор не попал атомный сектор. Каковы шансы, что ЕС в целом и Германия в частности пойдут на это?
— Европейский союз вполне может пойти на такой шаг. А нынешнее правительство Германии, состоящее из людей, ненавидящих всё, что связано с атомной энергетикой, вероятно, не станет возражать. С другой стороны, хотя ядерные материалы, безусловно, можно заказывать у других поставщиков, нет никаких сомнений в том, что такое решение приведет к росту цен и нарушению маршрутов поставок. Таким образом, другие европейские страны вполне могут возразить, поскольку всё больше и больше государств расширяют использование атомной энергии.
— Есть ли шанс, что в ближайшем будущем Берлин пойдет на смягчение санкционного режима?
— АдГ выдвигала несколько инициатив, направленных на отмену санкций против России и на то, чтобы дать возможность начать наши отношения с чистого листа. К сожалению, это оказалось безрезультатно, поскольку партии, поддерживающие правительство, заблокировали все наши предложения. Однако мы продолжим и дальше стремиться к этим целям. Санкции наносят большой ущерб Германии, а вот здоровые дипломатические отношения с РФ имеют основополагающее значение для процветающей и мирной Европы.
«Это трагедия и с геополитической точки зрения»
— Германия, как и ЕС в целом, взяла курс на отказ от российских энергоносителей. К каким последствиям это приводит?
— Решение прекратить поставки российских ископаемых источников энергии приводит к росту цен как для граждан ФРГ, так и для промышленности. Мы уже переживаем начало деиндустриализации: всё больше и больше компаний сдаются, сокращают инвестиции или инвестируют за пределами Германии. Они потеряли всякое доверие к нашему правительству, они больше не верят, что решения властей рациональны и направлены на благополучие нашей страны, а не просто носят идеологический характер.
Это трагедия и с геополитической точки зрения. Россия и ФРГ прекрасно сотрудничали по вопросам энергетики на протяжении более 50 лет, даже во времена холодной войны. Причем это принесло не только экономическую выгоду обоим партнерам. Экономическое сотрудничество — важная основа для политического канала коммуникации. Перекрытие этого канала в долгосрочной перспективе может нанести еще больший ущерб, чем просто ударить по экономике. России и Европе необходимо ладить, а каналы коммуникации и сотрудничества жизненно важны для этого. Противники подобного сотрудничества очень хорошо это понимают, что стало очевидным после террористической атаки на «Северные потоки».
— Берлин продолжает вести свое расследование диверсий на «Северных потоках», однако результатов до сих пор нет. Есть ли риск, что в конечном итоге власти сведут свои усилия по расследованию к нулю?
— Такой риск уже стал реальностью. От расследования Германии лишь одно название. Учитывая саму атаку, нет никаких указаний на то, что диверсию устроили немецкие войска. Однако этот террористический акт в отношении нашей газовой инфраструктуры, очевидно, очень понравился нашему эко-социалистическому правительству. Так же как и <конфликт на Украине> в целом, они используют подрыв как предлог, чтобы навязать Германии «великую трансформацию» и поэтапный отказ от ископаемого топлива.
— Насколько в настоящее время заполнены газовые хранилища в Германии? Кто основные поставщики и хватит ли ФРГ нынешних объемов на предстоящую зиму?
— Газохранилища в Германии заполнены примерно на 90%. Это выше среднего значения до эскалации украинского кризиса, а газ в основном поступает из Нидерландов, Бельгии и Норвегии. ФРГ должно хватить газа на предстоящую зиму с учетом предоставления таких базовых услуг, как отопление. Тем не менее в прошлом году газ получилось сэкономить в значительной степени за счет сокращения промышленного производства вследствие высоких цен. К сожалению, аналогичных тенденций стоит ожидать и этой зимой. Для всё большего числа компаний это станет непосильным.
«Всё больше и больше людей пробуждаются ото сна»
— Каковы шансы полного перехода Германии на зеленую энергию? Или это неосуществимый проект?
— Предлагаемая зеленая трансформация просто невозможна. Это идеологический проект, маскирующий захват политической власти в экономике и частной собственности с пропагандируемой полурелигиозной целью — спасти мир от предполагаемой климатической катастрофы. Совершенно очевидно, что сокращение выбросов CO2 не так важно для правительства, как декларируется, поскольку они остановили наши последние атомные электростанции. Они вырабатывали электроэнергию без CO2 и теперь заменяются углем, который транспортируется со всего мира для сжигания в Германии.
— В последнее время популярность «Альтернативы для Германии» заметно возросла. С чем это может быть связано? Как на этом фоне вы оцениваете шансы партии на ближайших выборах?
— Всё больше и больше людей пробуждаются ото сна. Драматический экономический спад играет свою роль, как и неограниченная массовая иммиграция, нежелательная для большинства немцев. Другими важными факторами стали серьезные ограничения наших конституционных свобод во время пандемии COVID-19 и планы запретить традиционное отопление с использованием нефти и газа, что, по сути, принуждает к использованию вместо них тепловых насосов. Многие дома не подходят для этой технологии. Таким образом, домовладельцы будут вынуждены потратить €100 тыс. и даже больше на энергетическую реконструкцию, многие просто не могут себе этого позволить. Иррациональность эко-социалистической политики оказала очевидное, прямое и открывающее глаза воздействие на граждан.
Мы уже занимаем второе место в текущих опросах. Выборы в трех восточных землях Германии (Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге. — «Известия») в следующем году станут важными показателями. В некоторых регионах АдГ вполне может оказаться самой сильной партией. После выборов в этих землях мы сможем испытать модели возможной кооперации с другими партиями, чтобы добиться политического поворота назад к рациональному и демократическому курсу.