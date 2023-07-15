Генерация убытков: почему зеленая энергетика теряет миллиарды

Бум альтернативной энергетики не всегда означает рост доходов для задействованных в индустрии фирм. Производители ветряных турбин, крупнейшие поставщики оборудования для возобновляемых источников энергии (ВИЭ) несут миллиардные убытки. В прошлом году суммарный объем убытков у четырех главных компаний сектора превысил €5 млрд. Производители турбин для ветряков работают в минус уже не первый год, но в 2022 году ситуация стала особенно острой. Почему это происходит и что означает для ВИЭ-индустрии в целом — разбирались «Известия».

Деньги на ветер

Производство и продажи электромобилей в Китае бьют рекорды. Доля ВИЭ в энергетическом балансе Евросоюза в 2030 году должна достигнуть 40% . В Великобритании планируют увеличить мощности накопителей электроэнергии в 10 раз. Программы ESG (Environmental, Social, Governance — принципы «экологичного» ведения бизнеса) с упором на зеленую энергетику приняли почти все страны мира , включая государства Персидского залива, у которых ископаемого топлива для своих нужд хватит на сотни лет. Это великолепное время для фирм, так или иначе действующих в секторе альтернативной энергетики, особенно в сегменте ветра — главном источнике энергии в отрасли после гидроэлектростанций.

Впрочем, не для всех участников рынка ситуация складывается одинаково хорошо. Производители оборудования, в частности ветряных турбин, демонстрируют слабые финансовые показатели. Четыре крупнейших игрока Северной Америки и Европы в данном секторе — GE Renewable Energy (США), Vestas (Дания), Siemens Gamesа и Nordex (Германия) — в прошлом году понесли суммарные убытки в €5 млрд, притом что общая выручка компаний составила €41 млрд.

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Ситуация с убыточностью сложилась не вчера. В 2018 году корпорации получали чистую прибыль — в минус работала только Nordex. Однако в 2020 году они сгенерировали почти €1 млрд убытков. Казалось бы, на фоне выхода из пандемии в 2021 году, когда мировая экономика росла рекордными темпами, дела должны были пойти в гору. Однако чистые потери только выросли, составив €1,3 млрд. В 2022 году убыточными стали все четыре фирмы. Даже Vestas, которая до прошлого года уверенно работала в плюс, потеряла сразу €1,5 млрд.

Что привело к убыткам

Ситуация, по оценке аналитиков Wood Mackenzie, сложилась парадоксальная: климатическая политика в большинстве государств наконец-то четко определена, но результатов индустрия не получила. На это есть несколько причин. Во-первых, инфляция, которая существенно повысила стоимость расходных материалов. Если до 2019 года себестоимость производства оборудования постоянно снижалась, то с начала пандемии произошел резкий рост цен практически на всё: сырье, рабочую силу, логистические услуги. Последнее особенно важно из-за разрыва транспортных цепочек, который был особенно острым в 2021 году. Но и в 2022-м проблемы не рассосались до конца. К тому же трудностей в прошлом году добавили геополитические факторы.

Кстати о последних. По данным Международного энергетического агентства, за последние пять лет объем рынка основных полезных ископаемых для перехода на новые источники энергии увеличился в два раза. В 2022 году он достиг $320 млрд. Инвестиции в добычу этих ресурсов только в прошлом году выросли на 30%. При этом ресурсов для индустрии ВИЭ в ближайшие годы хватит, только если все запланированные проекты добычи и переработки будут реализованы.

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Монополизация рынков ВИЭ

Одновременно растет доля отдельных стран-добытчиков, в подавляющем большинстве среди развивающихся государств. Некоторые из них становятся монополистами или почти монополистами в ряде секторов. К примеру, в Китае находится половина запланированных к строительству литиевых заводов, тогда как в Индонезии располагается 90% мощностей по очищению никеля. Это не означает, что с поставками обязательно возникнут проблемы, но монополизация рынка в любом случае ведет к росту цен, а если геополитическая ситуация продолжит обостряться, могут наступить и более неприятные последствия.

Как бы то ни было, но с 2022 года крупнейшие компании сектора были вынуждены повышать цены (к примеру, GE увеличила расценки на свое оборудование на 20%). Это, однако, не помогло: расходы на материалы в полной мере отбить всё равно не удалось. В то же время ветряные электростанции, которые закупились относительно дешевым оборудованием в предыдущие годы, в 2022 году показали маржу в 15% от выручки, что вполне приличный результат.

«Гонка ВИЭ-вооружений»

Но инфляция и сбои поставок были не единственной причиной финансовой деградации ветряных гигантов. Долгое время производители вели «гонку вооружений» по строительству самых больших и мощных ветряных турбин, стараясь вырваться вперед и игнорируя при этом издержки. Обострившаяся конкуренция была выгодна для их покупателей, но производителям приходилось всё сложнее и сложнее. Кроме того, попытка вырваться вперед привела еще к одному последствию: корпорации стремились как можно быстрее выпустить и реализовать продукт, «срезая углы» где только можно. В прошлом году их, вдобавок, подгоняли усилия европейцев по избавлению от «энергетической зависимости от России». В случае Siemens Gamesa к указанным проблемам добавилось и неудачное слияние, породившее своеобразную производственную культуру, где темпы роста превалировали над качеством, отмечает Reuters.

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В результате только в 2022 году гарантийное обслуживание на установленных компанией объектах обошлось корпорации в €920 млн чистых потерь. Датская Vestas точно так же отчиталась о сохранении проблем с ремонтом вышедшего из строя оборудования на протяжении 12 кварталов подряд. В конце июня текущего года Siemens доложила о многочисленных случаях производственного брака и даже возможных ошибках в дизайне оборудования. Ликвидация последствий ошибок в разработке и на производстве может потребовать как минимум €1 млрд дополнительно.

Возможна ли прибыль у ВИЭ-компаний

Компании пытаются бороться с ростом убытков. В частности, GE упрощает производственный процесс путем сокращения номенклатуры: число моделей ветряков уменьшится с 40 до 9, а роторов — с 15 до 4. Насколько это будет эффективным решением, покажет ближайшее будущее. Расчет на рост в Китае не оправдался: рынок ВЭС для иностранцев по-прежнему фактически закрыт, при этом сами китайские фирмы, по косвенным признакам, также испытывают трудности. И это несмотря на быстрое увеличение генерирующих мощностей возобновляемой энергетики в стране.

Организации рассчитывают, что 2023 год будет переломным и позволит им вернуться к уже забытой прибыльности. Но предварительные данные (особенно июньский отчет Siemens) говорят об обратном. Нет никаких оснований полагать, что стоимость материалов существенно упадет: нынешняя коррекция вряд ли продлится долго. На определенном этапе могут возникнуть проблемы и с заказчиками, поскольку многие нефтегазовые гиганты Запада, обладающие глубокими карманами и в последние годы рванувшие осваивать новый рынок, сейчас решили притормозить. В противоположную сторону качнулась и волна инвестиционного активизма. Если в 2020–2021 гг. сторонники развития ESG буквально врывались в советы директоров компаний, то сейчас ситуация обратная: анти-ESG-инвесторы требуют поумерить климатический пыл.

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Нельзя исключать и возможную победу республиканцев (не столь важно — Дональда Трампа или Рона Десантиса) на президентских выборах в США в 2024 году. В этом случае финансирование программ перехода на зеленую энергетику в крупнейшей экономике мира, вероятно, будет свернуто. Какие последствия могут ожидать всю индустрию в таком случае, можно только представить. И нет никаких сомнений, что «слабым звеном» тут окажутся американские и европейские «зеленые» машиностроители.