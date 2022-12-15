Излучение из правил: «дочка» Siemens запросила новые радиочастоты в РФ

Siemens частично остается в России: входящая в концерн компания «Сименс Здравоохранение» подала заявку в Госкомиссию по радиочастотам (ГКРЧ) на выделение дополнительного диапазона для высокочастотных устройств — 23,6 МГц , узнали «Известия». Эта полоса нужна для работы физиотерапевтического оборудования и систем для лечения онкозаболеваний, пояснили эксперты. Заявка на частоты от Siemens может говорить о том, что компания рассчитывает на долгосрочное присутствие в РФ, полагают специалисты.

Терапевтический диапазон

Входящая в концерн Siemens российская компания «Сименс Здравоохранение» обратилась к российским властям с просьбой включить в список диапазонов для высокочастотных устройств полосу 23,6 МГц . Это следует из материалов Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), с которыми ознакомились «Известия». Профильные ведомства поддерживают предложение , сказано в бумагах. О каком медицинском оборудовании идет речь, в материалах комиссии не сказано.

В запрошенной «дочкой» Siemens полосе частот, во всяком случае, очень близких диапазонах, работают, например, приборы для физиотерапии , рассказал источник, знакомый с несколькими производителями медоборудования.

Излучение из правил Фото: Global Look Press/Anton Belitsky

Помимо немецкого концерна, аналогичную физиотерапевтическую технику выпускают, к примеру, General Electric и некоторые другие американские компании, сказал собеседник «Известий». По его словам, оборудование на частотах 23,6 МГц может использоваться и для точечного лечения злокачественных опухолей: в этом случае облучение сочетается с введением специальных препаратов . О том, что медицинские приборы на такой частоте можно использовать для лечения онкологических заболеваний, упомянул и другой источник «Известий» в области медоборудования.

В России необходимо разрешение государства на использование таких устройств, так как даже установленные в больницах и поликлиниках приборы могут создавать помехи для другой техники , объяснил специалист по распределению радиочастот. В диапазонах, близких к 23 МГц, работают некоторые устройства фиксированной и подвижной связи, уточнил он. Помимо этого, включение в список полос для высокочастотных устройств в дальнейшем может позволить упростить ввоз такой аппаратуры в страну.

По данным Medtex, в 2021 году российский рынок медицинского оборудования составил около 300 млрд рублей. По сведениям СПАРК, выручка «Сименс Здравоохранения» составила примерно 17,2 млрд рублей, то есть около 5,7% от общих продаж. А долю Siemens в сегменте оборудования для КТ и МРТ можно оценить примерно в 40–50% рынка, считает один из специалистов в области IT в медицине.

«Известия» направили запросы в российский офис Siemens, его международную штаб-квартиру, а также в курирующее работу ГКРЧ Минцифры.

Излучение из правил Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Просьба о выделении новых частот для оборудования Siemens в РФ поступила после того, как немецкая корпорация объявила о прекращении бизнес-операций в нашей стране . Помимо медоборудования, в РФ концерн занимался продвижением решений для энергетики. Например, на начало мая 2022 года компания была соучредителем совместного предприятия (СП) с «Силовыми машинами» по производству газовых турбин. А СП Siemens с группой «Синара» выпускало электропоезда «Ласточка» и грузовые электровозы — о выходе из этого предприятия немецкий концерн сообщал ранее. В марте корпорация объявила о прекращении поставок продукции в РФ и замораживании новых бизнес-проектов. Тогда стало известно, что концерн приостанавливает контракт с РЖД на поставку скоростных поездов «Сапсан».

Siemens представлял в России и решения в области автоматизации промышленности, интеллектуальной инфраструктуры и прочее. О продаже всего бизнеса в нашей стране концерн заявил в ноябре 2022 года в рамках публикации отчетности .

— Siemens принял решение прекратить промышленный бизнес в РФ. Это было непростым решением, учитывая обязанность заботиться о сотрудниках и давние отношения на рынке, на котором мы работаем уже более 170 лет, — отметил ранее во время общения с аналитиками глава компании Роланд Бош.

Правда, это не касается Siemens Healthineers — совладельца «Сименс Здравоохранения», — эта структура действует как отдельная компания , добавил он.

Неспешный уход

Siemens — не единственная зарубежная компания, объявившая в этом году об уходе с российского рынка, но не стремящаяся его форсировать. Например, в декабре стало известно, что финская Nokia получила лицензию американских властей на экспорт в Россию телекоммуникационного оборудования. Речь идет не о базовых станциях для строительства новых сетей, а о технике для поддержания в работоспособном состоянии уже построенных, предполагали эксперты. Как сказано в отчете Nokia за III квартал 2022 года, после ухода с российского рынка компания будет стремиться обеспечить необходимую поддержку для сетей, которые уже используют оборудование производителя.

Не прекратили поддержку клиентов Samsung и Apple. Хотя официальные поставки их техники в РФ прекратились в марте, для россиян по-прежнему открыты магазины приложений, работает офис Samsung в Москве, компания даже нанимает сотрудников в России.

Нежелание Siemens, работающего в РФ с середины XIX века, полностью покидать нашу страну объяснимо — потеря клиентской базы и сокращение продаж болезненно для любой компании , заметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Излучение из правил Фото: Global Look Press/dpa/Nicolas Armer

— Возвращение может оказаться непростым, рынок медоборудования конкурентен: есть параллельный импорт продукции западных вендоров, интерес к поставкам в РФ есть со стороны китайских компаний. Наконец, четкий тренд на импортозамещение медоборудования есть и в России, — отметил эксперт.

Кроме того, сложное и дорогое медоборудование, купив один раз, меняют небыстро, зачастую оно служит десятилетиями, добавил он. К тому же для Siemens как компании, занимающей значительную долю рынка медоборудования, было бы неэтично уйти с рынка, не обеспечив его поддержку и обновление , считает Денис Кусков.

Сейчас видны признаки того, что компании, объявившие об уходе из РФ, продолжают свою активность в стране, но маскируя ее, сказал руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. Заявка на частоты от Siemens может говорить о планах компании на долгосрочное присутствие в РФ, полагает он.

Но развитие отношений России с Индией и Китаем со временем может сделать немецкое медоборудование маловостребованным, предупредил эксперт. Отечественный рынок важен для Siemens, и вряд ли компания когда-либо уйдет окончательно, считает Сергей Половников.