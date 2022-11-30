Сорвать пломбы: что происходит на российском рынке стоматологии

По оценкам специалистов Минздрава, рынок стоматологии в России уверенно адаптируется к бизнес-реалиям. Отлаживаются поставки из Индии, Китая, Южной Кореи. В логистическую цепочку включился и Казахстан. Несмотря на отсутствие санкций в сфере стоматологии, из-за репутационных опасений ряд зарубежных компаний заморозил торговую активность. Нарушение логистических цепочек уже привело к небольшому росту цен. Как изменится стоимость лечения кариеса, пульпита и изготовления коронок — в материале портала «Известий».

Восток нам поможет

В первые месяцы 2022 года российский рынок стоматологии испытывал ощутимые затруднения с доступом к материалам и оборудованию, но в дальнейшем он вполне уверенно стал выдерживать натиск санкций. Весной появились сложности в логистике в связи с изменением курса валют. Но постепенно рынок начал стабилизироваться, четко определились компании, которые прекратили поставки продукции на территорию РФ.

— Однако уже сейчас им на смену идут компании из Китая и Индии, и в принципе по всем основным позициям вопросы по поставке материалов и оборудования закрыты , — сообщил «Известиям» главный внештатный специалист-стоматолог Минздрава РФ, ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова Олег Янушевич.

Сорвать пломбы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— В настоящее время государство должным образом контролирует прежде всего все вопросы, связанные с логистикой, — отмечает главный стоматолог России Олег Янушевич. — Власти сейчас активно обеспечивают быструю работу по организации и проведению к допуску материалов на рынок. В данный момент создаются благоприятные условия для участия в конкурсе отечественных компаний, которые производят аналогичную продукцию. Вместе с тем официальный параллельный импорт, конечно, идет. И думаю, развитие у него будет и дальше.

Президент Стоматологической ассоциации России (САР) Андрей Яременко признает, что, несмотря на то что медицинские изделия не находятся под санкциями, в реальности с рынка ушел целый ряд компаний, поставлявших медицинское оборудование и медицинские товары в нашу страну. Фирмы сделали это либо по внутренней политике государств, либо по банковским причинам (невозможность производить платежи), либо по собственной политике компаний, либо в связи с нарушениями логистических связей.

Справка «Известий» Прямых санкций на поставку медицинского оборудования, техники и расходных материалов на территорию России в 2022 году не было. Но вследствие усложнения логистики, нестабильности курсов валют, сложности с оплатой поставок через ряд российских банков доступность импортной стоматологической продукции снизилась.



В настоящий момент товары стоматологического назначения поступают в РФ из стран Юго-Востока — Китая, Южной Кореи — и по другим, уже налаженным путям поставок. Сейчас работают три основные варианта доставки таких товаров и изделий:

официальный параллельный импорт;

использование человеческого ресурса (просто провозят «в кармане»);

в обход нарушенных логистических цепочек — поиск других путей поставок.

— Сейчас регулирующие органы налаживают более упрощенную регистрацию российских изделий, но на наш взгляд, есть и поле для работы в этом направлении, есть куда развивать упрощение регистрации, — полагает глава САР. — По медицинским изделиям необходимо на госуровне создавать условия для производства и регистрации необходимых товаров. Рынок к этому готов, но бюрократические препоны всё же мешают .

На данный момент государством разработаны действенные меры по борьбе с контрафактной продукцией. Однако сложности в том, что на рынке стоматологии стало сложнее бороться с контрафактом, потому что параллельный импорт подразумевает снижение возможности контроля за ввозимой продукцией , отмечает глава САР.

— По большей части на стоматологическом рынке появился своего рода параллельный импорт — речь о предложениях по поставкам материалов из Казахстана и соседних стран, — говорит руководитель «Клуба стоматологов» Антон Игидян. — Очень активно набирает тренд — материалы и оборудование из Китая. Причем этот рынок Китай хочет захватить и они очень стараются, притом что качество у них из года в год только улучшается, а продажи увеличиваются. Между тем очень много предложений по стоматологическим инструментам, особенно по хирургической стоматологии, из Индии и Пакистана. Текущие торговые компании экстренно весь 2022 год изменяли логистику, чтобы было чем торговать. В некоторой мере, конечно, просадка есть, но к настоящему времени заметно стало лучше.

Сорвать пломбы Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Впрочем, конечно же, отечественные производители на рынке стоматологии также проявляют определенную активность. Хотя у них всё непросто, объясняет Антон Игидян, поскольку по ряду материалов сырье для производства закупалось из-за рубежа. Тем не менее компании уже начали эффективную информационную работу со стоматологами — они дают разъяснения, к примеру, какой пломбировочный материал (аналог зарубежных представителей) отечественного производства выбрать.

— В любом случае очень важны инвестиции в отечественное производство материалов, в новые исследования и так далее, потому что наше качество пока еще не всегда дотягивает до западных аналогов , — подчеркивает эксперт. — Несмотря на то что система «Честный знак» убрала долю контрафакта среди лекарственных препаратов с рынка, к сожалению, на рынке всё еще есть неофициально ввезенные материалы, которые в том числе не являются лекарственными препаратами, а значит, не проходят через систему. Материалов таких в стоматологии очень много.

На фоне геополитической напряженности доступность импортной продукции в РФ снизилась. Связано это с репутационными рисками для работающих с нашей страной международных компаний. По оценкам BusinesStat, поставки стоматологических томографов в Россию к концу 2022 года упадут на 7,5%, стоматологических цементов — на 16,9%, боров, дисков, наконечников и щеток для стоматологических бормашин — на 22%.

Пока что российский стоматологический рынок, отмечают в BusinesStat, неравномерно зависим от импортного оборудования, комплектующих, материалов и сырья. Например, рынок стоматологических томографов представлен продукцией исключительно зарубежного происхождения. Рынки стоматологических цементов и боров, дисков, наконечников и щеток для стоматологических бормашин представлены российской и импортной продукцией. Сокращение поставок из западных стран лишь частично компенсируется за счет переориентации закупок на страны, сохраняющие нейтралитет по отношению к России или не связывающие политику с экономическими отношениями (Китай, Южная Корея). Например, основным поставщиком стоматологических томографов в Россию является Южная Корея: в 2021 году на долю данной страны пришлось 76% всего импорта, в 2022 году — 60%.

Сорвать пломбы Фото: РИА Новости/Варвара Гертье

Безусловно, совокупно с господдержкой отечественные производители стоматологической продукции уже анонсировали ускоренное импортозамещение в данной сфере. В России присутствуют производители стоматологических материалов, которые выпускают широкий спектр изделий — от пломбировочного цемента до элайнеров. Однако для импортозамещения потребуются время и дополнительные инвестиции, предупреждают знатоки рынка.

Не так страшен кариес

В последние месяцы повышение закупочных цен на расходные материалы и оборудование для стоматологии проявляется в повышении средних текущих потребительских цен на услуги стоматологии. Так, по расчетам «ГидМаркета», основанных на данных о средних потребительских ценах на товары и услуги, представленных в Росстат, в России в октябре 2022 года относительно декабря 2021 года текущие средние потребительские цены среди стоматологических услуг в наибольшей степени выросли на изготовление коронки — прирост на 19,8% и лечение кариеса — прирост составил 18,1%. На стоматологические услуги, менее зависимые от расходных материалов, рост потребительских цен ниже. Так, средняя стоимость первичного консультативного осмотра больного у стоматолога выросла на 13,4%, на услугу удаления зуба под местным обезболиванием — на 15,8%.

Наибольший прирост текущих средних потребительских цен на изготовление коронки наблюдается в Сибирском (+36,3%) и Приволжском (+23,3%) федеральных округах. При этом наибольший прирост стоимости лечения кариеса ощутимее в Северо-Западном федеральном округе (+23,4%) и в Сибирском федеральном округе (+19,6%).

Сорвать пломбы Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Специалисты «ГидМаркета» оценивают, что при сохранении существующей динамики по итогам 2022 года в России повышение текущих средних потребительских цен на изготовление коронки может составить плюс 23,8% за год, на лечение кариеса — плюс 21,7%, на удаление зуба — плюс 18,9%, стоимость первичного консультативного осмотра больного у стоматолога может повыситься на 16,1%.

Определенную стабильность стоматологического рынка на исходе текущего года и в первые месяцы следующего будет обеспечивать госсектор, рассуждают эксперты. Очевидно, что государственные клиники в итоге будут переходить на отечественную импортозамещающую продукцию и стимулировать внутреннее наращивание выпуска продукции. Хотя крупные частные стоматологии, скорее всего, будут не готовы отказаться от своих стандартов качества и современных материалов импортного производства, что будет сдерживать внутренний спрос на продукцию отечественных предприятий и рост производства, допускают специалисты.

Снижение доступности импортной стоматологической продукции и инфляция приведут к существенному удорожанию стоматологических изделий на рынке России на рубеже 2022–2023 годов , оценивают эксперты . В результате повышения цены продаж на стоматологическую продукцию, бизнес-издержки зубных клиник возрастут, что ускорит рост цен на приемы у зубных врачей , прогнозируют в BusinesStat.

Сорвать пломбы Фото: РИА Новости/Варвара Гертье

В итоге возможны переориентация потребителей с невысокими доходами с коммерческих клиник премиум- и мидл-сегмента в сектор ОМС и клиник экономкласса, а также рост числа пациентов, которые откладывают визит в стоматологию на потом, предполагают эксперты. Из-за опасения значительного удорожания услуг потребители услуг дантистов будут заключать договоры с клиниками на длительное и дорогостоящее лечение (ортодонтия, имплантология) по фиксированным ценам.