Остаться в силе: как российская медицина справляется с импортозамещением

В России наблюдается устойчивый рост производства медицинских изделий. Так, только в Москве с начала года выпуск медицинского оборудования и инструментов увеличился в полтора раза. Этому способствуют и субсидии, выделяемые отечественным производителям медизделий, и общий настрой на импортозамещение. Тем не менее в стране пока производится лишь треть всех необходимых медизделий, остальное импортируется из-за рубежа. Справится ли отечественный рынок с новыми вызовами — в материале «Известий».

Путь к импортозамещению

Рынок медоборудования и медизделий в России активно развивается уже несколько лет. Его объем сейчас составляет примерно 500 млрд рублей, заявлял министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Регионы стараются максимально стимулировать бизнес. К примеру, Москва использует для этого офсетные контракты: формат, при котором город обеспечивает производства заказами (то есть стабильным спросом) в обмен на инвестиции в новые производства.

«В столице выпускают широкий перечень медизделий — аппараты искусственной вентиляции легких, пульсоксиметры, оборудование сердечно-легочной реанимации, наборы первой помощи, препараты для остановки кровотечений и многое другое. Мы видим, что объем производства в данной отрасли продолжает расти, несмотря на логистические ограничения. Благодаря накопленному запасу прочности московские компании с января по август этого года увеличили объем выпуска медицинских инструментов и оборудования почти на 52% по сравнению с теми же месяцами 2021 года», — отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По мнению экспертов, доля отечественных медизделий составляет 20–30%. В России производится (31%) медизделий, сообщила в июле директор департамента регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава Елена Астапенко. Эта доля постепенно увеличивается (например, в 2018 году она составляла 21%, а в 2014-м — 18,2%), но всё равно остается недостаточной, так как импортировать товары из западных стран стало сложнее из-за санкций. Однако в медицинских учреждениях отмечают, что санкции не оказались для отрасли фатальными.

Ранее Минздрав заявил, что более 1,5 тыс. видов медизделий не производятся в России. Заместитель директора департамента регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава России Айсылу Камалетдинова отметила, что почти по 700 из них есть возможность наладить собственное производство.

Как реагируют медицинские учреждения

«Сложившаяся ситуация в экономике и политике глобально не сказалась на закупках медицинских изделий в компании — ни на их количестве, ни на качестве. Такие инструменты, как перчатки, шприцы, системы для забора, дезинфицирующие средства, мы закупаем согласно загрузке лабораторного комплекса и сети отделений. В первую очередь это заслуга грамотной стратегии закупок, которая всегда работает на опережение: компания располагает как минимум месячным запасом позиций и в случае непредвиденных ситуаций имеет время на поиск альтернативных поставщиков и восполнение запаса» , — пояснила руководитель управления региональными лабораториями компании «Гемотест» Юлия Прибылова.

По словам Прибыловой, «Гемотесту» удалось найти качественные аналоги у российских, европейских, азиатских поставщиков, что, однако, в ряде случаев потребовало перенастройки имеющегося оборудования под новые параметры.

Заместитель генерального директора сети клиник «Семейный доктор» Андрей Парфенов поделился: «За редким исключением перебоев с медицинскими изделиями на данный момент нет, поставки получаем в штатном режиме. Бывают небольшие задержки с поставками вакцин. Сейчас мы стараемся поддерживать неснижаемый запас, закупаем в резерв, используем аналоги. Эффект от санкций в контексте медицинских изделий оказался незначительным — ряд импортных медизделий мы еще до санкций заменили на отечественные аналоги, какие-то полностью удовлетворили по качеству, от ряда отказались в пользу тех, что закупали ранее. Мы полностью перешли на отечественные пробирки, а вот иглы для забора крови по качеству не устроили. Был период отсутствия поставок игл, на данный момент поставки возобновлены. С лекарственными препаратами похожая ситуация — перешли на отечественные или импортные аналоги других производителей, поставки которых в РФ продолжаются. Качество шприцев, игл отечественного производства устраивает, с поставками перчаток проблем нет».

Разные сегменты развиваются с разной скоростью. К примеру, по данным Минпромторга, сейчас в России почти 80% регистрационных удостоверений на перевязочные медицинские изделия принадлежат российским производителям. А эндопротезы и их компоненты, катетеры и расходники для сердечно-сосудистой хирургии и нейрохирургии, аппараты, инструменты, комплектующие и расходные материалы для эндохирургии, анестезиологии-реанимации, трансплантологии и диализа отечественные компании пока не производят.

Ресурсы бизнеса

В России есть несколько крупных игроков, производящих медицинские изделия. Это, например, компания «Эверс» — в этом году она нарастит производство средств для лечения ран до 70 млн изделий в год. Предприятие получило от Фонда развития промышленности (ФРП) льготный заем в размере 72 млн рублей для создания первого в России производства средств по уходу за ранами. Среди изделий «Хитокол», а также другие гидрогелевые противоожоговые, кровоостанавливающие и ранозаживляющие средства, защитные пластырные повязки для ран и антимикробные липкие пленки для проведения хирургических манипуляций.

Московская «Нетканика» выпускает средства индивидуальной защиты для медиков: халаты, шапочки, бахилы, маски, одноразовые простыни, одноразовую одежду и белье. У предприятия своя лаборатория, специалисты разрабатывают новые виды продукции с высокими свойствами прочности и защиты, которые при этом не токсичны. Сейчас это один из крупнейших производителей нетканых материалов — спанбонда, спанмельта и мельтблауна.

В 2021 году «Нетканика» получила от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства 300 млн рублей в качестве льготного займа на расширение производства. Еще 129 млн компания инвестирует из собственных средств.

Фармотрасли помогают производители пластика, из которого делаются медицинские перчатки, шприцы, лекарственные упаковки. Среди них — СИБУР. Красноярский завод синтетического каучука (КЗСК) — единственное предприятие в России, на котором с 2021 года выпускают латекс для технических и медицинских перчаток. До этого он закупался только за рубежом. Латекс здесь изготавливают на основе особого вида каучука — бутадиен-нитрильного. Нитрильные перчатки максимально устойчивы к воздействию различных веществ, например масел или растворителей. Кроме того, у СИБУРа есть решения и для локализации производства шприцев, лабораторного пластика, а также систем для инфузионной и трансфузионной терапии.

Холдинг разработал новые марки полипропилена и полимерной пленки для упаковки инфузионных медицинских растворов. Пробную партию выпустил «Нижнекамскнефтехим». В перспективе это позволит заместить труднодоступные на российском рынке импортные аналоги. Помимо этого, СИБУР рассматривает возможность производства собственных интермедиатов, которые применяются в том числе для выпуска лекарственных упаковок. По словам экспертов, именно дефицит этих веществ не позволяет многим фармкомпаниям локализоваться в России на 100%.

Расширять производство планирует и подмосковная компания «ПСК Фарма». Помимо изготовления популярных лекарств она намерена запустить цех по производству собственных биотехнологических субстанций для генно-инженерных биологических препаратов. «Текущая ситуация заставила нас задуматься о точках роста — проанализировать, какие препараты мы можем оперативно начать разрабатывать и производить уже в ближайшее время. Эти изменения лишь простимулировали нашу работу и реализацию нашей стратегии по расширению портфеля препаратов», — сказала гендиректор компании Евгения Шапиро.