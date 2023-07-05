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Шольц поддержал сокращение соцвыплат на фоне увеличения расходов на оборону ФРГ

Zeit: Шольц призвал к экономии бюджета для продолжения финансирования Украины
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Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил за сокращение выплат семьям с детьми и поддержал повышения уровня оборонных расходов. Об этом он сообщил в среду, 5 июля, во время обсуждения проекта федерального бюджета на 2024 год.

Главным приоритетом Германии канцлер назвал безопасность страны, которую он связал с продолжением поддержки и финансирования Украины.

«Необходимо, чтобы мы выполнили задачу и сделали то, что необходимо для безопасности нашей страны, оснащения бундесвера и для укрепления альянса НАТО. И мы сделаем это», — цитирует канцлера газета Zeit.

При этом Шольц призвал к «жесткой экономии федерального бюджета», так как спонсирование Киева может продлиться достаточно долго. В частности, он выступил за сокращение некоторых расходов на социальную поддержку населения.

Так, канцлер призвал сократить родительские пособия для семей с высоким доходом: сейчас право на данную выплату имеют семьи с ежегодным суммарным доходом не выше €300 тыс., однако Шольц призвал понизить потолок до €150 тыс.

Как сообщает газета, правительство планирует сократить федеральные расходы с €476,3 млрд в этом году до €445,7 млрд в следующем. При этом, в ФРГ не планируют сокращать военные расходы и рассчитывают приблизить их к 2% ВВП для соответствия плановому показателю стран НАТО.

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Ранее, 20 июня, директор парламентской группы партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Штефан Бранднер раскритиковал правительство ФРГ за трату €500 тыс. на визит президента Украины Владимира Зеленского в Берлин. Его возмутило, что страна должна оплачивать приезд иностранного лидера за счет своих же граждан.

28 марта стало известно, что министерство финансов Германии намерено согласовать увеличение помощи Украине до €5,4 млрд. В материале указывается, что военное ведомство использует данные средства «для оплаты значительной части поставок вооружений на Украину, а также для замены систем, переданных со складов бундесвера».

24 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обрушился на Германию с критикой из-за недостаточного финансирования Украины. Польский глава заявил, что Германия, имея статус самой богатой страны на сегодняшний день, недостаточно помогает Украине: государство должно «послать больше оружия, послать больше боеприпасов и дать больше денег».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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