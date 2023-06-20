В Германии раскритиковали оплаченный из налогов немцев визит Зеленского в Берлин

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Берлин в мае нынешнего года был оплачен из налогового бюджета Германии и обошелся почти в €500 тыс. Об этом сообщил 19 июня директор парламентской группы партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Штефан Бранднер, которого возмутило, что страна должна оплачивать приезд иностранного лидера за счет своих же граждан.

Бранднер получил ответ на свой запрос от федерального правительства страны, где ему поясняли, что затраты были связаны с использованием транспортного самолета для украинского лидера и эскорта для него в виде истребителя Eurofighter. Представитель «АдГ» отмечает, что Германия еще никогда не встречала иностранных лидеров подобным образом.

По его мнению, во времена существования видеоконференций и телефонов нужно тщательно проверять, действительно ли стране необходимо тратить шестизначные суммы для встречи гостей.

«Германия находится в напряженной экономической ситуации. Куда ни посмотри, в бюджетах зияют дыры. Конечно, визиты иностранных гостей всегда связаны с расходами. Но их следует держать в рамках», — приводится комментарий Бранднера на сайте партии.

Он также отметил, что украинский президент мог бы поблагодарить Германии за помощь и «издалека», а не возлагать для этого дополнительное бремя на местных налогоплательщиков.

Зеленский находился в Берлине в середине мая, приехав в столицу Германии в ночь на 14 мая из Рима. Его визит в ФРГ стал первым с момента начала проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. Начался визит со встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, который встретился с украинским лидером в резиденции в Берлине, во дворце Бельвю.

Позднее в правительственном квартале Берлина с Зеленским встречался канцлер Германии Олаф Шольц. Для этого были приняты все возможные меры по охране района города, который был оцеплен полицией. На крышах домов находились снайперы, внизу стояли полицейские вертолеты и пожарные машины.

Также 14 мая ему президенту Украины была вручена премия Карла Великого. На церемонии, когда кофр с премией неожиданно упал на пол, Зеленский обвинил в этом русских.

30 мая сообщалось, что Шольц провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого заявил о продолжении поддержки Киева Берлином.