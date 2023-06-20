Реклама
Прямой эфир
Мир
Свыше 40% магистральных сетей повреждены за полгода на Украине
Мир
Боррель заявил о нехватке в ЕС материалов для производства боеприпасов
Политика
В Госдуме отреагировали на план ЕС передать Украине €50 млрд
Мир
Кремль не увидел стабильной почвы для переговоров с Украиной
Мир
Генсек НАТО ушел от ответа о возможном участии Киева в подрыве «Северных потоков»
Армия
Шойгу поручил уделить особое внимание безопасности на форуме «Армия-2023»
Мир
Венгрия и Сербия подписали меморандум о строительстве нефтепровода
Мир
Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Винницкой области
Мир
Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным
Политика
Песков рассказал об обсуждении РФ с африканской делегацией поставок зерна
Авто
В России появился электропикап Rivian R1T
Общество
Пожар на пороховом заводе под Тамбовом ликвидирован
Мир
В Варшаве потребовали от Киева решить проблему погибших в Волынской резне

В Германии раскритиковали оплаченный из налогов немцев визит Зеленского в Берлин

«АдГ»: визит Зеленского в Германию в мае обошелся немецким налогоплательщикам в €500 тыс.
0
Фото: Global Look Press/Filip Singer
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Берлин в мае нынешнего года был оплачен из налогового бюджета Германии и обошелся почти в €500 тыс. Об этом сообщил 19 июня директор парламентской группы партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Штефан Бранднер, которого возмутило, что страна должна оплачивать приезд иностранного лидера за счет своих же граждан.

Бранднер получил ответ на свой запрос от федерального правительства страны, где ему поясняли, что затраты были связаны с использованием транспортного самолета для украинского лидера и эскорта для него в виде истребителя Eurofighter. Представитель «АдГ» отмечает, что Германия еще никогда не встречала иностранных лидеров подобным образом.

По его мнению, во времена существования видеоконференций и телефонов нужно тщательно проверять, действительно ли стране необходимо тратить шестизначные суммы для встречи гостей.

«Германия находится в напряженной экономической ситуации. Куда ни посмотри, в бюджетах зияют дыры. Конечно, визиты иностранных гостей всегда связаны с расходами. Но их следует держать в рамках», — приводится комментарий Бранднера на сайте партии.

Он также отметил, что украинский президент мог бы поблагодарить Германии за помощь и «издалека», а не возлагать для этого дополнительное бремя на местных налогоплательщиков.

Уже не так смешно: как меняется имидж Владимира Зеленского на Западе
Новые утечки секретных документов представляют президента Украины в ином свете

Зеленский находился в Берлине в середине мая, приехав в столицу Германии в ночь на 14 мая из Рима. Его визит в ФРГ стал первым с момента начала проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. Начался визит со встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, который встретился с украинским лидером в резиденции в Берлине, во дворце Бельвю.

Позднее в правительственном квартале Берлина с Зеленским встречался канцлер Германии Олаф Шольц. Для этого были приняты все возможные меры по охране района города, который был оцеплен полицией. На крышах домов находились снайперы, внизу стояли полицейские вертолеты и пожарные машины.

Также 14 мая ему президенту Украины была вручена премия Карла Великого. На церемонии, когда кофр с премией неожиданно упал на пол, Зеленский обвинил в этом русских.

30 мая сообщалось, что Шольц провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого заявил о продолжении поддержки Киева Берлином.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023