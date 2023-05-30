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Шольц в телефонном разговоре заявил Зеленскому о дальнейшей поддержке

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Фото: REUTERS/Ints Kalnins
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Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, в ходе которого заявил о продолжении поддержки Киева Берлином. Об этом сообщил во вторник, 30 мая, официальный представитель федерального правительства Штеффен Хебестрайт.

«Канцлер Шольц сегодня разговаривал по телефону с президентом Украины Зеленским и обсудил с ним политическую, военную и гуманитарную ситуацию на Украине. <...> Он заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину, в том числе в военной сфере, в тесной координации с европейскими и международными партнерами», — говорится в заявлении федерального правительства.

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До этого, 26 мая, канцлер Германии заявил о намерении провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу украинского кризиса. Он напомнил, что с момента последней беседы с российским лидером прошло довольно много времени.

Шольц также отметил, что попытки урегулировать ситуацию вокруг Украины не должны привести к заморозке конфликта. По его словам, Киев должен сам определить условия для справедливого мира. При этом вмешиваться в формулирование украинской стороной таких условий не нужно.

Германия, как и большинство западных стран, увеличила военную поддержку Киева после начала Россией спецоперации. Например, ФРГ уже поставила Украине 18 танков Leopard 2A6 и 40 БМП Marder.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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