Зеленский обвинил русских в падении премии Карла Великого на пол

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил русских в том, что на пол упала полученная им премия Карла Великого. Об этом он заявил в воскресенье, 14 мая, во время церемонии награждения.

Премия упала со стола посреди речи Зеленского, из-за чего он прервал свое выступление.

«Это русские», — сказал он.



После этого он поднял с пола упавшую премию и вернулся к трибуне, чтобы продолжить речь.

Ранее в этот день стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский чуть не потерял телефон во время своего визита в Берлин. Когда Зеленский уже находился в вертолете в центре Берлина, готовясь отправиться в столичный аэропорт, оказалось, что он оставил свой смартфон в автомобиле.



Зеленский прибыл в Берлин в ночь на 14 мая из Рима. Его визит в Германию стал первым с момента начала проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. Начался визит со встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, который встретился с украинским лидером в резиденции в Берлине, во дворце Бельвю.

Позднее в правительственном квартале Берлина с Зеленским встретился канцлер Германии Олаф Шольц. Для этого были приняты все возможные меры по охране района города, который был оцеплен полицией. На крышах домов находились снайперы, внизу стояли полицейские вертолеты и пожарные машины.

Сообщалось, что после президент Украины должен направиться в Аахен, где ему вручат премию Карла Великого за заслуги перед европейским единством.

О том, что Зеленский прибудет в Германию, стало известно еще 3 мая. В тот же день T-Online сообщил, что поездка президента Украины в Германию может не состояться из-за утечки информации о ней в СМИ. Источник в украинском руководстве рассказал порталу, что правительство Киева гневно отреагировало на опубликованные материалы. Позднее полиция Берлина начала расследование утечки информации о визите Зеленского в ФРГ.