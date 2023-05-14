Выбранный местом встречи Шольца и Зеленского квартал Берлина оцеплен полицией

В Берлине 14 мая приняты все возможные меры для охраны правительственного района, где проходит встреча канцлера Германии Олафа Шольца и президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает «РИА Новости», квартал оцеплен полицией, перекрыты все водные пути по реке Шпрее и ее каналам. Также невозможно проехать по мостам, которые ведут к полуострову, где расположены здания правительства, — дороги перекрыты.

Кроме того, на крышах домов находятся снайперы, внизу наготове стоят полицейские вертолеты и пожарные машины. У некоторых полицейских в руках пулеметы.

Согласно данным немецкого канцлера, которые он привел после переговоров с Зеленским, ФРГ уже оказала Украине поддержку в размере €17 млрд с февраля прошлого года. Шольц заявил о намерении Германии продолжать оказывать украинской стороне помощь, ФРГ «не будет ослаблять свои усилия» на данном направлении.

Ранее, 14 мая, сообщалось, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер встретился с украинским лидером в резиденции в Берлине, во Дворце Бельвю. Визит Зеленского в Германию, который начался в этот же день, стал первым с момента начала проведения РФ спецоперации по защите Донбасса.

Позднее президент Украины должен направиться в Аахен, где ему вручат Премию Карла Великого за заслуги перед европейским единством.

Зеленский прибыл в Берлин в ночь на воскресенье из Рима.

5 мая депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт высказалась против решения о присуждении Зеленскому Премии Карла Великого. Депутат пояснила, что, по ее мнению, каждый, кто удостоен такой премии, обязан предпринимать всё, чтобы урегулировать украинский конфликт.

13 мая журнал Der Spiegel написал о подготовке немецким правительством нового пакета вооружений для поставки на Украину на сумму €2,7 млрд.