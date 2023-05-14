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Зеленский сообщил о своем прибытии в Берлин

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Фото: EUTERS/Remo Casilli
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Украинский президент Владимир Зеленский в воскресенье, 14 мая, сообщил о своем прибытии в Берлин.

«Уже в Берлине», — написал он в Twitter.

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Об официальном визите Зеленского в Берлин стало известно еще 3 мая. Телеканал N-tv сообщал, что его борт должен приземлиться в военной части берлинского аэропорта Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта (BER).

14 мая указывалось, что Зеленский должен быть принят с воинскими почестями федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем. После этого планируется перелет на вертолете в Аахен, где ему будет вручена премия Карла Великого.

При этом 4 мая полиция Берлина начала расследование утечки информации о возможном визите Зеленского в ФРГ. Отмечалось, что поводом для расследования стала статья в ежедневной газете Berliner Zeitung, где якобы упоминался сотрудник полиции и приводились конфиденциальные сведения о планируемой поездке. Как сообщала берлинская газета, также запланирована встреча Зеленского с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

5 мая депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт высказалась против решения о присуждении Зеленскому премии Карла Великого. Депутат пояснила, что, по ее мнению, каждый, кто удостоен такой премии, обязан предпринимать всё, чтобы урегулировать украинский конфликт.

Она добавила, что Шольц должен убедить украинского лидера «сделать такое соглашение возможным» и приложить для этого все свои усилия.

13 мая Зеленский нанес визит в Италию, где провел переговоры с премьер-министром страны Джорджей Мелони. После переговоров президент Украины заявил о принятии «важных решений» по защите украинского неба. При этом предложения Ватикана относительно урегулирования на Украине Зеленский отверг, отметив, что Киев не нуждается в посредниках.

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