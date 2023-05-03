Зеленский приедет в Берлин с официальным визитом 13 мая
Президент Украины Владимир Зеленский приедет в Берлин 13 мая. Об этом сообщает телеканал n-tv 3 мая.
Борт Зеленского должен приземлиться в военной части берлинского аэропорта Берлин-Бранденбург (BER) имени Вилли Брандта.
«14 мая он будет официально принят с воинскими почестями федеральным канцлером [ФРГ] Олафом Шольцем. После этого планируется перелет на вертолете в Аахен, где ему будет вручена Премия Карла Великого», — говорится на сайте телеканала.
3 мая Зеленский прибыл в Финляндию с официальным визитом по приглашению президента Финляндской Республики Саули Ниинистё. Переговоры президентов двух стран будут посвящены поддержке Украины, двусторонним отношениям этих государств и глобальной геополитической ситуации. По завершении президенты проведут совместную пресс-конференцию.
5 апреля украинский президент посетил Польшу. Это был его первый официальный визит в эту страну. Визит начался во дворе Президентского дворца в Варшаве, где польский лидер Анджей Дуда встретил Зеленского и его супругу Елену.
8 февраля король Великобритании Карл III принял Зеленского в Букингемском дворце. Помимо этого украинский президент встретился с лидером оппозиционной Лейбористской партии Киром Стармером, спикером палаты общин Линдси Хойлом и рядом других политиков. Выступая перед британским парламентом, Зеленский передал принимающей стороне летный шлем — подарок от украинских летчиков и попросил поставить Киеву боевые самолеты.
В этот же день Зеленский прилетел из Лондона в Париж, чтобы попасть на ужин в Елисейском дворце с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Шольцем.