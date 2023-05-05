В ФРГ раскритиковали присвоение Зеленскому премии Карла Великого

В Германии депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт высказалась против решения о присуждении президенту Украины Владимиру Зеленскому премии Карла Великого. По мнению политика, Зеленский еще не сделал того, за что присуждается данная награда.

«Каждый, кто получает премию Карла Великого, должен сделать всё возможное, чтобы прекратить <конфликт> на Украине путем переговоров и заключения мирного соглашения, основанного на компромиссе», — пояснила депутат 5 мая в беседе с медиагруппой Funke.

Депутат также добавила, что канцлер ФРГ Олаф Шольц должен убедить украинского лидера «сделать такое соглашение возможным» и приложить для этого все свои усилия.

Международная премия имени Карла Великого присуждается политическим и общественным деятелям или учреждениям за выдающийся вклад в дело развития и объединения Европы. Одним из ее первых лауреатов был Уинстон Черчилль.

Ранее, 3 мая, немецкий портал T-Online отметил, что поездка украинского лидера в Германию может не состояться из-за утечки информации о ней в СМИ.

Зеленский должен приехать в Берлин 13 мая. Предполагается, что самолет президента Украины приземлится в военной части берлинского аэропорта Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта. Власти Германии готовы ввести особые меры безопасности во время приезда Зеленского в Берлин.

14 мая украинский лидер будет принят канцлером ФРГ Шольцем. После этого планируется его перелет на вертолете в Ахен, где Зеленскому вручат премию Карла Великого.

В декабре прошлого года в Великобритании жестко отреагировали на решение журнала Time наградить президента Украины званием «Человек года». Как отметили читатели издания Daily Mail, политик не заслужил такого статуса и премию в данном случае уместнее было бы называть совершенно по-другому. Например, «Актер года».