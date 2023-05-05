Реклама
Прямой эфир
Спорт
ФК «Краснодар» обратился в комиссию РФС после матча со «Спартаком»
Мир
В ЕС назвали план Зеленского единственной мирной инициативой по Украине
Экономика
Курс доллара опустился ниже 77 рублей впервые с 31 марта
Происшествия
Пожар ликвидирован на нефтеперерабатывающем заводе на Кубани
Мир
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Японии
Общество
Прошедший апрель стал самым теплым в Москве за 30 лет
Общество
Правительство РФ утвердило концепцию информационной безопасности детей
Экономика
«Ашан» и Metro заявили о намерении остаться в России
Мир
Экс-глава разведки Чехии заявил об усилении России Западом
Мир
Устроивший стрельбу в Сербии мужчина задержан
Мир
Лавров заявил о готовности России к разговору с Западом
Наука и техника
«Ростех» планирует выпустить десять самолетов Ту-214 в 2025 году
Происшествия
Около поселка Забайкальск степной пожар распространился на 10 гектарах вдоль трассы

В ФРГ раскритиковали присвоение Зеленскому премии Карла Великого

Депутат бундестага Вагенкнехт выступила против присвоения Зеленскому премии Карла Великого
0
Фото: Global Look Press/Henning Kaiser
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Германии депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт высказалась против решения о присуждении президенту Украины Владимиру Зеленскому премии Карла Великого. По мнению политика, Зеленский еще не сделал того, за что присуждается данная награда.

«Каждый, кто получает премию Карла Великого, должен сделать всё возможное, чтобы прекратить <конфликт> на Украине путем переговоров и заключения мирного соглашения, основанного на компромиссе», — пояснила депутат 5 мая в беседе с медиагруппой Funke.

Депутат также добавила, что канцлер ФРГ Олаф Шольц должен убедить украинского лидера «сделать такое соглашение возможным» и приложить для этого все свои усилия.

Международная премия имени Карла Великого присуждается политическим и общественным деятелям или учреждениям за выдающийся вклад в дело развития и объединения Европы. Одним из ее первых лауреатов был Уинстон Черчилль.

Облетное задание: зачем Зеленский поехал в Европу
И согласится ли Лондон передать Киеву боевые самолеты

Ранее, 3 мая, немецкий портал T-Online отметил, что поездка украинского лидера в Германию может не состояться из-за утечки информации о ней в СМИ.

Зеленский должен приехать в Берлин 13 мая. Предполагается, что самолет президента Украины приземлится в военной части берлинского аэропорта Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта. Власти Германии готовы ввести особые меры безопасности во время приезда Зеленского в Берлин.

14 мая украинский лидер будет принят канцлером ФРГ Шольцем. После этого планируется его перелет на вертолете в Ахен, где Зеленскому вручат премию Карла Великого.

В декабре прошлого года в Великобритании жестко отреагировали на решение журнала Time наградить президента Украины званием «Человек года». Как отметили читатели издания Daily Mail, политик не заслужил такого статуса и премию в данном случае уместнее было бы называть совершенно по-другому. Например, «Актер года».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023