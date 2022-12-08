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В Британии раскритиковали признание Зеленского человеком года по версии Time

В Великобритании раскритиковали присуждение Зеленскому звания «Человек года» от журнала Time
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Фото: REUTERS
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В Великобритании жестко отреагировали на решение журнала Time наградить президента Украины Владимира Зеленского званием «Человек года». Как отметили 8 декабря читатели издания Daily Mail, политик не заслужил такого статуса и премию в данном случае имело бы смысл называть совершенно по-другому.

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«Я тоже была бы «человеком года», если бы получала бесплатно миллиарды долларов в качестве помощи», — предположила LucyLiuLu.

«Актер года», — с сарказмом отметила Diana218.

«Разжигатель войны года», — предложил свой вариант sunking101.

«С какой стати? Все, что он делал, — это просил деньги и оружие! И последние восемь месяцев ходил в зеленой одежде!» — недоумевает Shirlannn.

«Эту награду должны были получить жители Европы, которым теперь придется терпеть инфляцию, нехватку рабочих мест и еды, а также толпы беженцев. И все это потому, что Зеленский в течение семи лет делал все возможное, чтобы спровоцировать дальнейший конфликт с Россией», — сетует TheGreatUnknown.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя признание президента Украины человеком года по версии журнала Time, отметил, что редакционная линия издания не выходит за пределы общеевропейского мейнстрима, основное направление которого носит абсолютно зашоренный антироссийский и оголтело русофобский характер.

О том, что американский журнал выбрал человеком 2022 года украинского лидера, представитель издания сообщил днем ранее в эфире телеканала ABC.

В статье о Зеленском говорится о событиях после начала РФ специальной военной операции по защите Донбасса. В том числе в материале рассказывается о том, что он «не испугался и не уехал».

Time с 1927 года выбирает человека года. Звание может присуждаться как отдельному человеку, так и группе лиц. В 2021 году человеком года по версии издания стал предприниматель Илон Маск, в 2020 году — президент США Джо Байден и американский вице-президент Камала Харрис. В 2007 году журнал присваивал данный титул президенту России Владимиру Путину.

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