Зеленский стал человеком года по версии журнала Time

Американский журнала Time выбрал человеком 2022 года украинского лидера Владимира Зеленского и «дух Украины». Об этом в среду, 7 декабря, сообщил представитель издания в эфире телеканала ABC.

В последнем декабрьском выпуске Time традиционно объявляет человека года, а также помещает его фотографию на обложку.

В статье о Зеленском рассказывается о событиях после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине. При этом в материале обращается внимание на то, что украинский лидер «не испугался и не уехал из страны».

Также журнал описывает трансформацию Зеленского, которого его помощники теперь якобы хвалят за выносливость.

В 2021 году человеком года стал американский предприниматель Илон Маск. В 2020 году победителями номинации «Человек года» стали нынешние президент и вице-президент США Джо Байден и Камала Харрис.

24 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя включение Владимира Путина в список самых влиятельных людей по версии журнала Time, заявил, что в последнем рейтинге есть много странностей и в истории издания бывали «и лучшие времена».

Time выбирает человека года ежегодно с 1927 года. Звание может присуждаться как отдельному человеку, так и группе лиц: в 2018 году его получили «Стражи» — журналисты, гонимые за свои взгляды и поиск правды, в 2017-м — «Нарушители молчания» — люди, которые выступили против сексуальных надругательств и преследований, ведущие участники движения #meToo, в 2016-м — президент США Дональд Трамп.