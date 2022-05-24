В Кремле оценили включение Time Путина в список самых влиятельных людей

Представитель Кремля Дмитрий Песков 24 мая прокомментировал включение президента РФ Владимира Путина в топ-100 самых влиятельных людей мира 2022 года по версии журнала Time.

По мнению пресс-секретаря российского лидера, в истории издания бывали «и лучшие времена».

«Ну, наверное, я бы сказал: там много всего странного, совершенно непонятно, почему самым влиятельным политиком является уважаемый всеми премьер-министр Барбадоса [Миа Моттли]. Это непонятно. <…> Но, впрочем это, наверное, выбор редакции», — сказал Песков на брифинге.