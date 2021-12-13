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Илон Маск стал человеком года по версии журнала Time

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Исполнительный директор Tesla и основатель SpaceX Илон Маск выбран человеком года – 2021 по версии журнала Time. Церемония объявления 13 декабря транслировалась на YouTube-канале издания.

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В последнем декабрьском выпуске Time традиционно объявляет человека года, а также помещает его фотографию на обложку.

В 2020 году победителями номинации «Человек года» стали нынешние президент и вице-президент США Джо Байден и Камала Харрис.

В 2019 году человеком года выбрали шведскую экоактивистку Грету Тунберг.

Звание может присуждаться как отдельному человеку, так и группе лиц: в 2018 году его получили «Стражи» — журналисты, гонимые за свои взгляды и поиск правды, в 2017-м — «Нарушители молчания» — люди, которые выступили против сексуальных надругательств и преследований, ведущие участники движения #meToo, в 2016-м — президент США Дональд Трамп.

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