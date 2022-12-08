В Кремле прокомментировали признание Зеленского человеком года по версии Time

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 8 декабря отреагировал на признание президента Украины Владимира Зеленского человеком года по версии журнала Time.

Как он отметил, у издания есть свои критерии выбора, с которыми можно соглашаться или не соглашаться.

«Это редакционная линия издания. В данном случае мы видим, что редакционная линия издания не выходит за пределы общеевропейского мейнстрима, который носит абсолютно зашоренный антироссийский и оголтело русофобский характер», — сказал Песков.

О том, что американский журнала выбрал человеком 2022 года украинского лидера, представитель издания сообщил накануне в эфире телеканала ABC.

В статье о Зеленском говорится о событиях после начала РФ специальной военной операции по защите Донбасса. В том числе в материале рассказывается о том, что он «не испугался и не уехал».

Time с 1927 года выбирает человека года. Звание может присуждаться как отдельному человеку, так и группе лиц. В 2021 году человеком года по версии издания стал предприниматель Илон Маск, в 2020 году — президент США Джо Байден и американский вице-президент Камала Харрис.