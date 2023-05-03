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Визит Зеленского в Германию могут отменить из-за утечки в СМИ

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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Германию может не состояться из-за утечки информации о ней в СМИ. Об этом 3 мая сообщил немецкий портал T-Online.

«Украинское правительство гневно отреагировало на утечку информации из Германии. Оно было очень разочаровано тем, что очень чувствительная информация о политике безопасности была опубликована преднамеренно из немецких источников», — рассказал источник в руководстве Украины.

Отмечается, что власти Германии готовы ввести особые меры безопасности во время приезда Зеленского в Берлин. Полиция уже готовит операцию, в которой будут задействованы снайперы и собаки.

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Ранее в этот день телеканал n-tv сообщил, что Зеленский приедет в Берлин 13 мая. Он должен приземлиться в военной части берлинского аэропорта Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта. 14 мая украинский лидер будет принят канцлером ФРГ Олафом Шольцем. После этого планируется перелет на вертолете в Ахен, где Зеленскому вручат Премию Карла Великого.

3 мая Зеленский прибыл в Финляндию с официальным визитом по приглашению президента Финляндской Республики Саули Ниинистё. Переговоры президентов двух стран будут посвящены поддержке Украины, двусторонним отношениям этих государств и глобальной геополитической ситуации. По завершении президенты проведут совместную пресс-конференцию.

До этого, 5 апреля, украинский президент посетил Польшу. Визит начался во дворе Президентского дворца в Варшаве, где польский лидер Анджей Дуда встретил Зеленского и его супругу Елену.

8 февраля король Великобритании Карл III принял Зеленского в Букингемском дворце. Помимо этого украинский президент встретился с лидером оппозиционной Лейбористской партии Киром Стармером, спикером палаты общин Линдси Хойлом и рядом других политиков. Выступая перед британским парламентом, Зеленский передал принимающей стороне летный шлем — подарок от украинских летчиков и попросил поставить Киеву боевые самолеты.

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