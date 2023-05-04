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Полиция ФРГ начала расследование утечки информации о визите Зеленского в Берлин

Телеканал n-tv: полиция ФРГ начала расследование утечки информации о визите Зеленского в Берлин
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Фото: REUTERS/Lehtikuva/Heikki Saukkomaa
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Полиция Берлина начала расследование утечки информации о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского в столицу Германии. Об этом в четверг, 4 мая, сообщил телеканал n-tv.

В материале говорится, что полиция Германии начала расследование в связи с подозрением в государственной измене. Официальные лица рассказали телеканалу, что поводом для этого стала статья, опубликованная в среду в берлинской ежедневной газете Berliner Zeitung. В публикации якобы упоминался сотрудник полиции и приводились конфиденциальные сведения о планируемой поездке.

Газета Berliner Zeitung сообщила, что Зеленский прибудет в Берлин с визитом 13 мая, а на следующий день встретится с федеральным канцлером Олафом Шольцем и президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

В свою очередь, телеканал n-tv добавил, что федеральное правительство ФРГ прямо не подтвердило визит Зеленского. Пресс-секретарь правительства Штеффен Хебештрайт лишь сказал, что о назначениях федерального канцлера всегда объявляют только в пятницу перед следующей неделей.

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Об официальном визите Зеленского в Берлин стало известно 3 мая. Отмечалось, что его борт должен приземлиться в военной части берлинского аэропорта Берлин-Бранденбург (BER) имени Вилли Брандта.

Позже в тот же день T-Online сообщил, что поездка президента Украины в Германию может не состояться из-за утечки информации о ней в СМИ. Источник в украинском руководстве рассказал порталу, что правительство Киева гневно отреагировало на утечку информации из ФРГ и было очень разочаровано тем, что подобное было опубликовано преднамеренно немецкими источниками.

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