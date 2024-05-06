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Ле Пен назвала причины желания Макрона отправить войска на Украину

Ле Пен: Макрон хочет отправить военных на Украину ради собственного эго
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Фото: Global Look Press/Sergei Stepanov
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Президент Франции Эммануэль Макрон хочет улучшить свой имидж, отправляя французские войска на Украину. Об этом 6 мая заявила глава фракции «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен в эфире BFMTV.

Ле Пен удивилась, с какой легкостью и непринужденностью Макрон говорит об отправке военных в зону боевых действий, пренебрегая жизнями французских солдат.

«Он хочет отправить военных ради собственного эго, личного имиджа. Я же говорю, что мы не должны играть с жизнями наших солдат», — приводит ее слова «Лента. ru».

Также глава фракции выступила против вступления Украины в НАТО. Кроме того, Ле Пен раскритиковала предложение президента разделить ядерный потенциал Франции со странами Европейского союза (ЕС).

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Накануне французский полковник Александр Вотравер заявил, что войска Франции в рядах ВСУ — капля в море по сравнению с мощью РФ. Он отметил, что у Парижа есть возможность в скором времени отправить на украинскую территорию около 5–6 тыс. военных. А также что у Парижа есть возможность в скором времени отправить на украинскую территорию около 5–6 тыс. военных.

4 мая экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье Asia Times сообщил, что Франция уже отправила на Украину солдат из своего Иностранного легиона, сейчас они принимают участие в боевых действиях в составе украинской армии.

Как отметил руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко, Западу аукнется безответственное отношение к конфликту, включая ситуацию, при которой страны направят своих солдат на украинскую территорию.

Ранее, 2 мая, Макрон в очередной раз заявил, что не исключает возможности отправки на Украину войск из Европы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал очень опасными подобные разговоры. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что не понимает цель заявлений Макрона о возможности отправки войск западных стран на Украину, которые лишь повышают напряженность.

До этого, 27 апреля, посол РФ во Франции Алексей Мешков также сообщил «Известиям», что французские военные из регулярных войск уже участвуют в конфликте на стороне ВСУ. Он добавил, что из этих 370 наемников половина уже ликвидирована.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.

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