У Франции есть возможность направить только две бригады для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ), это станет каплей в море в сравнении с мощью и размерами армии России. Об этом 4 мая заявил французский полковник Александр Вотравер в эфире LCI.

Он отметил, что у Парижа есть возможность в скором времени отправить на украинскую территорию около 5–6 тыс. военных.

«Плохая новость заключается в том, что этих сил будет совершенно недостаточно для противостояния полумиллионной российской армии», — сказал Вотравер. Запись интервью опубликована на YouTube-канале LCI.

Полковник предупредил, что эти две французские бригады не получится использовать самостоятельно, так как они находятся под командованием НАТО, уточнила «Газета.Ru».

4 мая экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье Asia Times сообщил, что Франция уже отправила на Украину солдат из своего Иностранного легиона, сейчас они принимают участие в боевых действиях в составе украинской армии.

Как отметил руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко, Западу аукнется безответственное отношение к конфликту, включая ситуацию, при которой страны направят своих солдат на украинскую территорию.

Ранее, 2 мая, президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз заявил, что не исключает возможности отправки на Украину войск из Европы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал очень опасными подобные разговоры. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что не понимает цель заявлений Макрона о возможности отправки войск западных стран на Украину, которые лишь повышают напряженность.

До этого, 27 апреля, посол РФ во Франции Алексей Мешков также сообщил «Известиям», что французские военные из регулярных войск уже участвуют в конфликте на стороне ВСУ. Он добавил, что из этих 370 наемников половина уже ликвидирована.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.