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Политолог предупредил о последствиях для Запада при отправке солдат на Украину

Политолог Ярошенко о сообщениях о солдатах Франции на Украине: будут уничтожены
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Фото: Global Look Press/Alexis Sciard
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Западу аукнется безответственное отношение к украинскому конфликту, включая ситуацию, при которой страны отправят своих солдат на территорию Украины. Об этом 5 мая «Известиям» заявил руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко.

Так он прокомментировал слова экс-помощника заместителя министра обороны США Стивена Брайена в статье Asia Times от 4 мая. Тот сообщил, что Франция уже отправила на Украину солдат из своего Иностранного легиона, сейчас они принимают участие в боевых действиях в составе украинской армии.

«Европейские лидеры так безответственно относятся к этому конфликту, аукнется им самим прежде всего. Все те, кто им способствует и им помогает, являются пособниками терроризма», — сказал Ярошенко.

По словам политолога, граждане западных стран не желают конфликта с Россией, а лидеры этих государств за содействие киевскому режиму поплатятся.

Он подчеркнул, что иностранные военные, находящиеся в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), будут уничтожены в приоритетном порядке.

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Ранее, 2 мая, президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз заявил, что не исключает возможности отправки на украинскую территорию войск из Европы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал очень опасными подобные разговоры. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что не понимает цель заявлений Макрона о возможности отправки войск западных стран на Украину, которые лишь повышают напряженность.

До этого, 27 апреля, посол РФ во Франции Алексей Мешков также сообщил «Известиям», что французские военные из регулярных войск уже участвуют в конфликте на стороне ВСУ. Он добавил, что из этих 370 наемников половина уже ликвидирована.

Еще в феврале Макрон заявил, что западные лидеры обсудили возможность отправки своих войск на Украину. В ряде стран, включая США, Германию и Великобританию, возможность такого сценария опровергли, об отсутствии подобных планов заявил и генсек НАТО Йенс Столтенберг. В марте французский лидер еще раз подтвердил приверженность данной позиции.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.

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