СМИ сообщили об отправке Францией на Украину отрядов Иностранного легиона

Франция уже отправила на Украину солдат из своего Иностранного легиона, сейчас они принимают участие в боевых действиях в составе украинской армии. Об этом 4 мая заявил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье Asia Times.

«Они были развернуты в поддержку 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске (Донецкая Народная Республика — Ред.). Французские солдаты набраны из 3-го французского пехотного полка, одного из основных подразделений Иностранного легиона», — указано в публикации.

Военный утверждает, что первая группа военных из французской части принимает активное участие в боях с российским подразделениями в районе Донбасса. Однако, по его мнению, Россия не готова мириться с присутствием иностранных наемников в регионе.

«Вряд ли русские будут долго терпеть увеличение численности французских войск, даже если это будут солдаты Иностранного легиона. Неизвестно, что предпримет Россия в ответ», — резюмировал автор статьи.

Ранее, 2 мая, президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз заявил, что не исключает возможности отправки на Украину войск из Европы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал очень опасными подобные разговоры.

4 мая министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что не понимает цель заявлений Макрона о возможности отправки войск западных стран на Украину, которые лишь повышают напряженность. Крозетто добавил, что Италия, к примеру, не рассматривает возможность отправки своих военных в зону украинского конфликта.

До этого, 27 апреля, посол РФ во Франции Алексей Мешков также заявил «Известиям», что французские военные из регулярных войск уже участвуют в конфликте на Украине. Он также добавил, что из 370 французских наемников, которые воюют на Украине, половина уже ликвидирована. Среди этих солдат есть и военные из регулярных войск, которые «уезжают в отпуск» на Украину.

Минобороны РФ 14 марта сообщило, что всего с 24 февраля 2022 года на Украину прибыли около 13,4 тыс. иностранных наемников, из них уничтожены почти 6 тыс. человек.

В феврале Макрон заявил, что западные лидеры обсудили возможность отправки своих войск на Украину. В ряде стран, включая США, Германию и Великобританию, возможность такого сценария опровергли, об отсутствии подобных планов заявил и генсек НАТО Йенс Столтенберг. В марте французский лидер еще раз подтвердил приверженность данной позиции.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.