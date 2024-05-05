Мировое сообщество должно сплотиться для противодействия фашизму. Об этом 5 мая заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он отметил, что спустя 80 лет со дня победы во Второй мировой войне идеология фашизма вновь «подняла голову» в ряде государств Европы, в первую очередь на Украине.

«В этой связи сплочение всех неравнодушных людей — вне зависимости от страны проживания, гражданства или национальности — во имя противодействия этим опасным тенденциям, несущим угрозу всему человечеству, приобретает особое значение», — заявил Лавров в приветственной речи к участникам и гостям международного антифашистского форума деятелей культуры «Гитары в строю». Текст его речи приводится на сайте российского МИДа.

Он также отметил, что форум вносит большой вклад в борьбу с фашизмом.

Он также пожелал всем участникам форума успехов, а зрителям — ярких впечатлений и хорошего настроения.

Ранее в этот день посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что президент Украины Владимир Зеленский стал предателем памяти своего деда — участника Великой Отечественной войны (ВОВ), он возмутился тому, что внук сначала нес цветы к надгробию великого деда, а потом «зиговал в Канаде убийце-бандеровцу».

Речь шла о случае, произошедшем 24 сентября 2023 года. Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку, который в годы Второй мировой войны служил в первой украинской дивизии, известной как дивизия СС «Галиция», которая была сформирована в 1943 году из жителей Западной Украины как тактическое соединение войск СС нацистской Германии.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал возмутительным инцидент с чествованием бывшего бойца СС в Канаде. Он подчеркнул, что такой поступок чреват тем, что фашизм будет проявляться по всему миру, как сейчас это происходит на Украине.