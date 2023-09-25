Песков назвал возмутительным инцидент с чествованием бывшего бойца СС в Канаде

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о том, что в Канаде прошло чествование бывшего эсэсовца.

«Подобное неряшливое отношение к этой [в отношении нацистов] памяти, конечно, возмутительно», — заявил он на брифинге 25 сентября.

Пресс-секретарь также добавил, что у преступлений фашизма нет срока давности, а память об их деяниях должна сохраниться. Представитель Кремля отметил, что ситуация, в которой многие западные страны, включая Канаду, вырастили поколение, не знающее ничего об угрозе фашизма, — возмутительна.

Песков подчеркнул, что это чревато тем, что фашизм будет проявляться по всему миру, как сейчас это происходит на Украине.

«И мы сейчас видим, как он [фашизм] практически пытается встать на ноги в центре Европы — на Украине, с чем мы и ведем непримиримую борьбу», — подытожил пресс-секретарь.

Ранее, 23 сентября, агентство Associated Press опубликовало фото, на котором президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал 98-летнего украинского националиста, который в годы Второй мировой войны служил в 1-й украинской дивизии, известной также как дивизия СС «Галиция».

Два дня спустя, 25 сентября, спикер палаты общин Канады Энтони Рота обратился к общественности с извинениями за приглашение в парламент и аплодисменты в честь бойца дивизии СС. Он заявил о том, что сожалеет о своем решении и принимает на себя полную ответственность за свои действия.

Согласно историческим данным, дивизия СС «Галиция/Галичина» была сформирована в 1943 году из жителей Западной Украины как тактическое соединение войск СС нацистской Германии. Эта дивизия воевала против Красной армии, а впоследствии отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.