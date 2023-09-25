Спикер парламента Канады извинился за чествование экс-бойца СС

Спикер палаты общин Канады Энтони Рота обратился к общественности с извинениями за приглашение в парламент и аплодисменты в честь 98-летнего украинского бойца из дивизии СС. Он составил заявление и разместил его 24 сентября в соцсети Х (ранее Twitter).

«22 сентября в палате общин я узнал о некоем человека на галерее. Я сожалею о своем решении поступить так и принимаю на себя полную ответственность за свои действия», — предварил он размещенный в посте файл с текстом заявления.

Рота приветствовал во время торжественного заседания парламента по случаю визита президента Украины Владимира Зеленского некоего Ярослава Хунку — его представили как украино-канадского ветерана и борца за свободу. После этого парламент стоя приветствовал его аплодисментами. Хунка служил в 1-й украинской дивизии, известной как дивизия СС «Галиция», а затем эмигрировал в Канаду. Позже Рота узнал больше о Хунке и уверяет, что это заставило его сожалеть о содеянном.

«Я хочу прояснить, что никто, включая коллег-парламентариев и делегацию Украины, не был осведомлен о моем намерении или о моих словах до того, как я их произнес. Эта инициатива была полностью моей», — подчеркнул спикер канадского парламента в заявлении.

Он принес «свои глубочайшие извинения» еврейским общинам в Канаде и по всему миру, добавив, что принимает на себя полную ответственность за произошедшее.

23 сентября агентство Associated Press опубликовало фото, на котором Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал 98-летнего украинского националиста, который в годы Второй мировой войны служил в 1-й украинской дивизии, известной так же как дивизия СС «Галиция».

Согласно историческим данным, дивизия СС «Галиция/Галичина» была сформирована в 1943 году из жителей Западной Украины как тактическое соединение войск СС нацистской Германии. Эта дивизия воевала против Красной армии, а впоследствии отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.