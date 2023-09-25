Реклама
Прямой эфир
Мир
Lego отказался от производства кирпичиков из переработанных бутылок
Мир
В Японии мужчина ранил трех посетителей торгового центра
Мир
СМИ рассказали о проблемах с закупленными в ФРГ на миллиарды евро цифровыми рациями
Армия
Экипажи Су-34 поразили командные пункты и технику ВСУ на краснолиманском направлении
Мир
Армянский экс-депутат подтвердил задержание сына бывшего президента Кочаряна
Мир
На Украине сообщили о повреждении морского вокзала в Одессе после взрыва
Мир
Макрон объявил о решении вывести войска из Нигера
Политика
Посол России направит ноту МИД Канады из-за чествования нациста в парламенте
Мир
Пушков указал на вину Запада в неблагодарном поведении Украины
Экономика
Банкноты в 1000 и 5000 рублей Центробанк презентует в октябре
Общество
Умер экономист Евгений Ясин
Мир
Токаев назначил Жусупова главнокомандующим Сухопутными войсками ВС Казахстана
Происшествия
В Красноярске мужчину будут судить за ложное сообщение о минировании лайнера
Общество
Эксперт предупредил о составлении «профиля жертвы» телефонными мошенниками

Спикер парламента Канады извинился за чествование экс-бойца СС

0
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Olsi Shehu
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спикер палаты общин Канады Энтони Рота обратился к общественности с извинениями за приглашение в парламент и аплодисменты в честь 98-летнего украинского бойца из дивизии СС. Он составил заявление и разместил его 24 сентября в соцсети Х (ранее Twitter).

«22 сентября в палате общин я узнал о некоем человека на галерее. Я сожалею о своем решении поступить так и принимаю на себя полную ответственность за свои действия», — предварил он размещенный в посте файл с текстом заявления.

Рота приветствовал во время торжественного заседания парламента по случаю визита президента Украины Владимира Зеленского некоего Ярослава Хунку — его представили как украино-канадского ветерана и борца за свободу. После этого парламент стоя приветствовал его аплодисментами. Хунка служил в 1-й украинской дивизии, известной как дивизия СС «Галиция», а затем эмигрировал в Канаду. Позже Рота узнал больше о Хунке и уверяет, что это заставило его сожалеть о содеянном.

«Я хочу прояснить, что никто, включая коллег-парламентариев и делегацию Украины, не был осведомлен о моем намерении или о моих словах до того, как я их произнес. Эта инициатива была полностью моей», — подчеркнул спикер канадского парламента в заявлении.

Он принес «свои глубочайшие извинения» еврейским общинам в Канаде и по всему миру, добавив, что принимает на себя полную ответственность за произошедшее.

Найдутся все: в РФ создают международный трибунал по преступлениям Киева
Как Зеленский сделал Украину нацистской и кто ответит за тысячи деяний против нацменьшинств в этой стране

23 сентября агентство Associated Press опубликовало фото, на котором Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал 98-летнего украинского националиста, который в годы Второй мировой войны служил в 1-й украинской дивизии, известной так же как дивизия СС «Галиция».

Согласно историческим данным, дивизия СС «Галиция/Галичина» была сформирована в 1943 году из жителей Западной Украины как тактическое соединение войск СС нацистской Германии. Эта дивизия воевала против Красной армии, а впоследствии отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023