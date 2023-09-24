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AP показало приветствие Зеленским экс-бойца СС в парламенте Канады

AP: Зеленский поприветствовал в парламенте Канады экс-бойца дивизии СС «Галиция»
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Фото: TASS/Zuma
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Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал 98-летнего украинского националиста, который в годы Второй мировой войны служил в 1-й украинской дивизии, известной так же как дивизия СС «Галиция». Фото к материалу о визите Зеленского в Канаду опубликовало агентство Associated Press 23 сентября.

На одном из опубликованных фото — рукоплещущие премьер-министр Канады Джастин Трюдо, супруга украинского лидера Елена и сам Зеленский со вскинутым вверх кулаком. На подписи к изображению следующие слова: «Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо приветствуют Ярослава Хунку, который служил в 1-й украинской дивизии во время Второй мировой войны, а затем эмигрировал в Канаду».

На опубликованном на сайте парламента Канады транскрипте заседания 21 сентября спикер палаты общин Энтони Рота обратился к Зеленскому со словами приветствия в очень небольшой группе мировых лидеров, кто выступил на трибуне канадского парламента. Рота отметил, что между Канадой и Украиной теперь установились семейные узы, так как связи между двумя народами укреплены украинско-канадской общиной, численность которой 1,3 млн человек.

«Сегодня в этом зале присутствует украинско-канадский ветеран Второй мировой войны, который сражался за независимость Украины против русских и продолжает поддерживать войска сегодня даже в возрасте 98 лет. Его зовут Ярослав Хунка. Я очень горжусь тем, что могу сказать, что он из Норт-Бэй. Он герой Украины и герой Канады, и мы благодарим его за службу», — сказал Рота, после чего зал разразился аплодисментами.

Согласно историческим данным, дивизия СС «Галиция/Галичина» была сформирована в 1943 году из жителей Западной Украины как тактическое соединение войск СС нацистской Германии. В июле 1944 года ее почти полностью уничтожили в сражении под Бродами. Оставшийся контингент переформировали и использовали в Словакии, Югославии и Австрии. В апреле 1945 года дивизию вывели из состава войск СС. Переименованная в 1-ю украинскую дивизию, она вошла в состав Украинской национальной армии. В мае 1945 года всем составом сдалась войскам Великобритании и США.

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22 сентября стало известно, что Канада подготовила новый пакет военной помощи Украине, в рамках которого в течение следующих трех лет будет передано 50 единиц бронетехники. Разговор о новом пакете военной помощи состоялся между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Канады Джастином Трюдо во время визита украинского лидера в канадский парламент.

В тот же день CTV News сообщило о планах Оттавы выделить Киеву $482 млн, а также передать украинской армии свои танки Leopard 2. Количество поставляемых танков не приводится.

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