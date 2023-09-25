Найдутся все: в РФ создают международный трибунал по преступлениям Киева

Украинский национализм с приходом Владимира Зеленского мутировал в откровенный нацизм и русофобию. Об этом заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. По его словам, в России активно обсуждается идея создания международного трибунала по Украине — на сегодняшний день остается выработать его общую формулу. Представители общественных организаций подчеркивают: в соседней стране за последние годы резко участились случаи дискриминации нацменьшинств, причем не только этнических русских, но также венгров и евреев. О корнях украинского национализма и причинах его расцвета при нынешней власти в Киеве — в материале «Известий».

Государственный национализм

Многие ожидали, что после прихода к власти Владимира Зеленского в 2019-м положение нацменьшинств на Украине начнет улучшаться. Однако этого не произошло. При новом президенте уровень национализма в стране, напротив, значительно вырос, отметил в беседе с «Известиями» Родион Мирошник.

— Появилось очень много нацизма в полном его понимании — с превосходством титульной нации, унижением и расчеловечиванием всех остальных, — говорит посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

На этом фоне рано или поздно будет учрежден международный трибунал по военным преступлениям на Украине, уверен он.

Участник батальона «Азов» (запрещенная в РФ организация) Алексей Смыков во время рассмотрения по существу уголовного дела в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону. 14 июня 2023 года Фото: ТАСС/Эрик Романенко

— Трибунал обязательно будет, и власти украинского режима обязательно понесут за всё ответственность, как и командиры, которые отдают преступные приказы, и исполнители этих приказов. Вопрос в том, в какой именно юридической форме это будет реализовано, — пояснил «Известиям» Мирошник. — Но у меня нет сомнений, что это будет именно трибунал и что реализован будет принцип неотвратимости наказания. Эта тема сейчас очень активно обсуждается во многих структурах — и на уровне парламента, и в экспертных кругах. Как только будет выработана общая формула его проведения, инициатива будет реализована.

Российская сторона регулярно указывает на преступления Киева против русскоязычного населения, проживающего в Донбассе. Так, в минувшем мае глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщал, что с 2014 года возбуждено более 2,9 тыс. уголовных дел в отношении 716 лиц. В рамках общего уголовного дела о применении Киевом запрещенных средств и методов войны объединено более 1,2 тыс. дел. В них входят в том числе обстрелы гражданских объектов из систем залпового огня и тяжелого вооружения, а также ракетных комплексов «Точка-У».

Примечательно, что украинская власть выступает против русских не только на поле боя, но и внутри страны. Например, 21 сентября Верховная рада одобрила новую версию закона о нацменьшинствах, согласно которому им разрешается использовать родной язык на публичных мероприятиях и для распространения рекламы. Однако на русских новые нормы распространяться не будут — по украинскому закону они не считаются коренным народом, а значит, права нацменьшинств им не полагаются.

Сотрудник МЧС возле упавшей части ракеты «Точка-У» ВСУ на бульваре Пушкина в Донецке. 14 марта 2022 года Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Впрочем, под каток украинского национализма попадают не только этнические русские. На западе этой страны, в Закарпатье, компактно проживает примерно 130 тыс. этнических венгров — официальный Будапешт не раз критиковал принятый в 2017 году закон об образовании, лишающий нацменьшинства права учиться на родном языке. В минувшем сентябре президент Венгрии Каталин Новак в очередной раз призвала Киев соблюдать права закарпатских венгров.

Долгие годы некомфортно чувствуют себя на Украине и евреи. Хотя в верхушке киевской власти немало представителей этой национальности (тот же Зеленский), уровень бытового антисемитизма это никак не снижает, сообщил «Известиям» глава медиагруппы «Первый еврейский» Давид Мордехаев. В стране продолжаются осквернения культовых и мемориальных объектов, а противоправные действия националистических группировок в отношении евреев часто остаются безнаказанными.

— С 2014 по 2022 год постоянно фиксировались различные антисемитские инциденты. Где-то демонстрировали свастику в торговом центре, где-то из еврейских надгробий делали плитку для мостовой, — рассказывает Мордехаев. — При этом власти Украины пытаются демонстрировать толерантность — там есть еврейские организации и евреи у власти. Поэтому случаи дискриминации пытаются замалчивать.

Националистическая литература, найденная среди книг в библиотеке Бердянского педагогического университета Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Ситуация с нацменьшинствами на территории Украины действительно остается напряженной, подтвердил и заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав Бедкин.

— Выделение так называемых коренных народов привело к фактической дискриминации по национальному признаку. Продолжаются националистические выходки и в отношении цыган, — сообщил он.

Наследники Бандеры

Госпереворот на Украине, осуществленный в 2014 году под лозунгом «европейского будущего», вывел из подполья наиболее одиозные ультраправые группировки, которые вскоре вошли в «Правый сектор» (запрещенная в РФ организация). Идеологией этого движения — а затем и партии — стал «революционный национализм», основывающийся на идеях украинского коллаборациониста Степана Бандеры.

И хотя на сегодняшний день «Правый сектор» не представляет собой крупной политической силы, бойцы его военизированного крыла — «Добровольческого украинского корпуса» (запрещенная в РФ организация) — по-прежнему ведут активные боевые действия в Донбассе. Примечательно, что в ноябре 2021 года экс-лидер «правосеков» Дмитрий Ярош был назначен советником главкома ВСУ Валерия Залужного.

В первых рядах воюют и другие вооруженные формирования националистического толка. Наиболее известные из них — батальоны «Айдар», «Донбасс» и, конечно, «Азов», чей символ схож с немецкой свастикой (деятельность всех этих структур запрещена в РФ)

Бывший лидер «Правого сектора» (запрещенная в РФ организация) Дмитрий Ярош Фото: TASS/Zuma/Serg Glovny

Примечательно, что о взглядах «азовцев» известно не только в России, но и далеко за ее пределами. В 2015 году в США запретили американским инструкторам обучать боевиков «Азова», а в 2019 году конгресс и вовсе призывал признать этот батальон террористической организацией. Основатель нацбата Андрей Билецкий признавался, что многие его подчиненные — националисты, а Степан Бандера — национальный герой Украины.

Официальный Киев, в свою очередь, считает героями «азовцев», а на многочисленные свидетельства их преступлений против жителей Донбасса предпочитает попросту закрывать глаза. «Азов» — это один из многих нацбатальонов. Они такие, какие есть», — заявил, к примеру, Зеленский в одном из интервью американским СМИ в 2022 году.

К слову, участники «Азова» еще и обучают своему ремеслу молодое поколение. В 2017 году американская телекомпания NBC выпустила сюжет о детском лагере «Азовец», где проводили каникулы молодые украинцы. На видео дети вдохновленно скандировали экстремистские лозунги: «Пусть Москва лежит в руинах! Смерть, смерть москалям!» О подобном военизированном лагере рассказывала и испанская газета El Confidencial в 2018 году. В лагере «Лидер», расположенном недалеко от Киева, принимали до 200 воспитанников в год в возрасте от семи до 16 лет.

Добровольцы батальона «Азов» (запрещенная в РФ организация) во время присяги в Киеве перед отправкой на юго-восток Украины. 2014 год Фото: ТАСС

— За восемь лет они смогли создать нацистское государство. Представьте, пошел школьник тогда в первый класс, и если проучился девять классов, он вышел уже «готовый», с промытыми мозгами, — рассказал «Известиям» глава поселка Акимовка Запорожской области Максим Зубарев. — По сути, целое поколение вырастили таких.

К слову, героизация Бандеры и его наследия давно стала неотъемлемой частью государственной политики Украины. В 2015 году Верховная рада признала Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) и Украинскую повстанческую армию (УПА, запрещена в РФ) «борцами за независимость», а спустя три года бандеровцы были приравнены к ветеранам Великой Отечественной. Ну а лозунг ОУН «Слава Украине! — Героям слава!» с 2018 года стал официальным приветствием в ВСУ.

Подобная радикализация общества последних лет не могла не принести свои плоды. По данным соцопросов, за какое-то десятилетие на Украине заметно улучшилось отношение к уже упомянутому Степану Бандере и антисемиту Симону Петлюре. Например, в 2022 году социологическая группа «Рейтинг» отмечала, что более 80% жителей Украины считают бойцов ОУН-УПА «борцами за независимость» — с 2010 года показатель поддержки вырос в четыре раза.

Участники факельного шествия по случаю дня рождения Степана Бандеры в центре Киева. 2022 год Фото: РИА Новости

— Нацистская символика, используемая в этой стране, вандализм против еврейских объектов, факельные шествия, обилие нацистов в рядах ВСУ — из этого и многого другого складывается образ Украины как антисемитского государства, — заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. — Несколько лет назад Верховная рада приняла закон, героизирующий нацистских преступников, — тех, кто учинил расправу в Бабьем Яру. Это очень показательный момент для характеристики государства.

Поэтому неудивительно, что Зеленский во время недавнего посещения канадского парламента поприветствовал 98-летнего экс-бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунку. В связи с этим можно вспомнить слова президента РФ Владимира Путина, который в июне этого года подчеркнул: Киев возвел на пьедестал почета неонацистов, выступающих последователями Адольфа Гитлера.

— У меня с детства много друзей-евреев. Они говорят: «Зеленский не еврей, это позор еврейского народа», — сказал российский лидер, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.

С чего всё начиналось

Массовый расстрел в Бабьем Яру в сентябре 1941 года — одна из самых трагических страниц в истории Второй мировой войны. За два дня нацисты хладнокровно расстреляли более 33 тыс. человек — почти всех киевских евреев. А за три года в Бабьем Яру, по разным данным, было убито порядка 100 тыс. человек, среди которых были евреи, цыгане, киевские караимы и просто советские военнопленные. В массовых казнях активно участвовали украинские националисты. По существующим данным, из 1,5 тыс. карателей 1,2 тыс. были головорезами из ОУН-УПА.

Приложили руку бандеровцы и к массовым убийствам этнических поляков. В 1943–1944 годах в ходе Волынской резни на территории Западной Украины было истреблено от 30 до 100 тыс. представителей этой национальности. К слову, на Украине положительно относятся не только к бандеровцам, но и к солдатам, служившим в рядах 14-й дивизии СС «Галичина». Достаточно отметить, что ее символика нацистской не считается и официально разрешена на Украине.

Эсэсовец роется в вещах расстрелянных в урочище Бабий Яр в оккупированном Киеве. 1941 год Фото: waralbum.ru

Историки отмечают, что истоки украинского национализма берут свое начало в XIX веке, а центром его политического оформления стала Галиция, входившая то время в состав Австро-Венгерской империи. Тогда возникли первые националистический организации, такие как «Братство тарасовцев», ставившее целью добиться отделения своих земель от России и создать на них собственное государство.

— Еще на стадии агитации за создание независимого украинского государства, которая шла до революции, в текстах апологетов украинства совершенно явно звучали фашистские нотки. Например, в Киеве выпускался журнал «Украинская хата», в котором совершенно откровенно говорилось, что украинство — это необходимость разрыва со своей женой-московкой, детьми-москалятами, со всеми своими русскими москальскими родственниками, — рассказал «Известиям» директор фонда «Историческая память» Александр Дюков.

Призыв о вступлении в дивизию СС «Галичина». 1943 год Фото: waralbum.ru

Деятели украинского националистического движения поддерживались властями Австро-Венгерской империи как противовес польскому национальному движению и пророссийским симпатиям населения Карпат. По словам исполнительного секретаря Ассоциации историков Союзного государства Дмитрия Суржика, по мере приближения Первой мировой войны мотив подрыва Российской империи с помощью украинского национализма занимал всё большее место в политических расчетах Вены.

— Тому способствовала и активность самих националистов, — отметил он. — Например, Львовский архиепископ Андрей Шептицкий, выступавший с идеями политической и финансовой экспансии дуалистической монархии на восток и поглощения Габсбургами территории современных Белоруссии и Украины, тогда входивших в состав Российской империи.

Луцкое воеводство. Свезенные на идентификацию и похороны трупы поляков — жертв резни. 26 марта 1943 года Фото: commons.wikimedia.org

После Второй мировой войны эстафету приняли США и Великобритания. Украинские националисты, вчера служившие Гитлеру, использовались англо-американскими спецслужбами одновременно для подрывной и террористической деятельности, пытаясь расшатать советскую власть и подготовить широкомасштабное восстание, подытожил историк. И на современной Украине идеи этих людей при помощи властей находят всё больше и больше сторонников.