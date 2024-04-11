В ФБР увидели риск похожего на атаку на «Крокус Сити Холл» теракта в США

Федеральное бюро расследований (ФБР) США обеспокоено существующим риском теракта в стране, подобного тому, который произошел в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом 11 апреля в конгрессе планирует заявить директор ведомства Кристофер Рэй. Стенограмму его вступительного слова приводит Reuters.

«Растущую обеспокоенность вызывает возможность скоординированной атаки здесь, на родине, подобно атаке ИГИЛ-Х (запрещенная в РФ ячейка «Вилаят Хорасан», крыло запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство», ИГ. — Ред.), которую мы видели в концертном зале в России пару недель назад», — передает его слова агентство.

Рэй намерен сказать, что с трудом может вспомнить времена, когда для общественной и национальной безопасности США было так много угроз одновременно, дополняет «Газета.Ru».

Отмечается, что еще одной возможной угрозой ФБР считает атаку, связанную с войной Израиля и палестинского радикального движения ХАМАС.

Вашингтон пытается продвигать среди партнеров и союзников версию, что теракт в «Крокусе» устроил афганский филиал ИГ «Вилаят Хорасан». В начале апреля в Службе внешней разведки (СВР) России указали на попытки Госдепартамента и спецслужб США снять подозрения в причастности к теракту с президента Украины Владимира Зеленского и его окружения. В тот же день Следственный комитет (СК) РФ сообщил о начале проверки о террористической деятельности со стороны западных стран против РФ. Позже, 9 апреля, СК возбудил уголовное дело о причастности чиновников стран НАТО и США к финансированию терроризма.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате атаки погибли 144 человека. По словам Львовой-Беловой, погибли шестеро детей. Число пострадавших достигло 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. 5 апреля суд отправил под арест 11-го участника подготовки теракта.