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Число погибших детей при теракте в «Крокусе» увеличилось до шести

Львова-Белова: число погибших детей при теракте в «Крокусе» увеличилось до шести
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» погибли шестеро детей. Об этом в среду, 3 апреля, сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова во время проведения Всероссийского съезда детских омбудсменов в Тюмени.

«В настоящий момент у нас данные о шести погибших детях, семерых пострадавших. Двое уже лечатся дома», — рассказала она журналистам.

Она добавила, что на данный момент в больницах остаются пятеро детей, двое из них — в тяжелом состоянии, трое — в средней степени тяжести. Львова-Белова уточнила, что врачи дают положительные прогнозы, однако у детей «очень тяжелое психологическое состояние». Некоторые из них сложно идут на контакт, добавила омбудсмен.

По словам Львовой-Беловой, особое внимание уполномоченных по правам ребенка будет уделено детям, которые остались сиротами в результате теракта. На данный момент, по информации омбудсмена, таких детей восемь.

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Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате теракта погибли 144 человека. Число пострадавших выросло до 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. Были арестованы десять человек.

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